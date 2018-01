Dieci azzurri agli Europei in Russia con vista PyeongChang2018 PATTINAGGIO VELOCITÀ





Pubblicato: 04 Gennaio 2018

Nuovo anno e nuova sfida per l'Italia della pista lunga nel percorso di avvicinamento alle ormai prossime Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. A poco più di un mese dall'appuntamento a cinque cerchi in Corea del Sud, la Nazionale del c.t. Marchetto riparte domani dagli Europei di Kolomna, in Russia, primo impegno di questo attesissimo 2018. Una tre giorni fondamentale per capire lo stato di forma degli azzurri, reduci da una prima parte di stagione strepitosa con gli eccezionali risultati ottenuti nelle quattro tappe di Coppa del Mondo: con il lavoro di dicembre ancora nelle gambe, i nostri proveranno a centrare traguardi importanti, consapevoli però di dover farsi trovare pronti ai Giochi prima che in ogni altra manifestazione. Fari puntati, ovviamente, in particolare su Mass Start, Team Pursuit e 5000 maschili.

Questi i dieci atleti convocati per la tre giorni in terra russa: Andrea Giovannini (Fiamme Gialle Predazzo), Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle Predazzo), Nicola Tumolero (Fiamme Oro Moena), Davide Ghiotto (Cosmo Noale Ice), Riccardo Bugari (C.P. Piné-Pulinet), Michele Malfatti (S.C. Pergine), Gloria Malfatti (S.C. Pergine), Francesca Bettrone (Cosmo Noale Ice), Yvonne Daldossi (Carabinieri Selva di Val Gardena) e Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare).

Questo invece il programma di gare (ora italiana):

Venerdì 5 gennaio

dalle 14.30: 500 (uomini e donne), 1500 (uomini e donne) - diretta su Rai Sport

Sabato 6 gennaio

dalle 13.15: 1000 (uomini e donne), 3000 (donne) e 5000 (uomini) - replica su Rai Sport dalle 23.55

Domenica 7 gennaio

dalle 14.30: Team Pursuit (uomini e donne), Mass Start (uomini e donne) - diretta su Rai Sport dalle 15.25