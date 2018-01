Parata di campioni al Galà dello Sport Veneto. Malagò: siete la forza del CONI A PADOVA





Pubblicato: 15 Gennaio 2018

Parata di campioni per il Galà dello Sport Veneto. Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha preso parte oggi pomeriggio alla cerimonia indetta dal CONI regionale, consegnando le onorificenze (Stelle al merito sportivo, Palma al merito tecnico e Medaglie al valore atletico) a 62 atleti, tecnici, dirigenti e società sportive di tutte le provincie del Veneto per i risultati conseguiti nel 2017 (l'elenco dei premiati).

All’evento, svoltosi presso l’Aula Magna dell’Università, a Palazzo Bo, hanno preso parte il Presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle e i rappresentanti delle massime istituzioni locali, a partire dall’Assessore allo Sport, Diego Bonavina, dall’Assessore regionale allo Sport, Cristiano Corazzari, dall’Onorevole Daniela Sbrollini e dal Rettore dell’Università, Rosario Rizzuto.

Il Presidente Malagò: “Oggi è una giornata di festa. Per voi è il momento più importante che giustamente volete festeggiare. Siete la forza del CONI: non esiste altro CONI al mondo che abbia questo radicamento sul territorio. Noi siamo presenti perché siamo volontari, abbiamo 11 milioni di tesserati e l’Italia è tra i grandi di tutto il mondo, esattamente come Trento e il Veneto. Andate a vedere le classifiche a livello internazionale: siamo l’orgoglio del Paese e questa Regione è sistematicamente tra i primi tre posti del Paese. Voi siete sempre sul podio e tra quelli con meno problemi di obesità. Sono molto felice di vedere tanti amici che lavorano sul territorio, veri protagonisti del nostro mondo. Sicuramente sono il Presidente che ha dato più importanza al territorio. E a proposito della vostra realtà: i Mondiali di Cortina 2021 consentiranno alla Regione di tornare leader internazionale con un grande evento. Mi piace ricordare, inoltre, che questo ateneo è leader nel progetto della dual career: gli atleti danno sempre il buon esempio”.

Il Presidente Bardelle: “Ringrazio il rettore dell’Università, oggi è l’occasione per festeggiare i nostri grandi campioni, i tecnici, i dirigenti e le società che rendono grande lo sport Veneto che raccoglie i valori di 160mila volontari. Abbiamo sette grandi capoluoghi di provincia che lavorano per uno sport diffuso sul territorio e la diffusione di quei valori a cui ci siamo dedicati tutta la vita. Il Veneto è la terza regione in Italia per pratica sportiva, questo mondo è fatto da atleti dirigenti, società sportive e istituzioni”.

Prima della cerimonia, Malagò ha presenziato alla simbolica posa della prima pietra per gli importanti interventi di ristrutturazione dello stadio di atletica “Colbachini” che sorge nel Piazzale Azzurri d’Italia. Presenti il Sindaco Giordani, l’Assessore Bonavina e Leopoldo Destro, Presidente di Assindustria Sport, società che gestisce l’impianto.

Al termine del Galà dello Sport Veneto, Malagò, Bardelle, con il Sindaco Sergio Giordani e Bonavina si sono spostati all’Auditorium San Gaetano dove hanno preso parte al convegno organizzato da Il Cenacolo, club di cultura sportiva padovano presieduto da Sergio Melai. Tra i temi affrontati: CONI e Federazioni Sportive Nazionali e l'autonomia dello sport. Particolare attenzione è stata dedicata inoltre al fondo “Sport e periferie” e agli interventi governativi previsti per l’impiantistica e al ruolo che ricopre il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.