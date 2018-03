Coppa del Mondo, Elisa Meneghini vince nel corpo libero a Doha. Podio azzurro dopo quasi 2 anni GINNASTICA ARTISTICA





Pubblicato: 24 Marzo 2018

Elisa “Mini” Meneghini, l’atleta olimpica di Rio2016, ha vinto al corpo libero nell’11ª World Cup di specialità a Doha. Con 13.333 punti il caporale dell’Esercito italiano – allenata da Claudià Ferrè nella palestra della GAL Lissone - si é aggiudicata la prova a pari merito con la belga Axelle Klinkaert e la coreana Kim Su Jong. Un episodio simile era accaduto per la prima volta in una rassegna iridata a Glasgow2015. Nella finale di specialità alle parallele asimmetriche scozzesi 4 ginnaste condivisero il gradino più alto del podio in ex aequo con il punteggio di 15.366. L’ultima medaglia vinta in Coppa del Mondo dalle azzurre, invece, risaliva al 26 giugno ad Anadia: Vanessa Ferrari conquistò il bronzo proprio al corpo libero.

Lara Mori invece - accompagnata in Qatar dalla sua allenatrice Stefania Bucci, che la segue giornalmente nella Ginnica Giglio - nonostante un’ottima routine sul quadrato dell’Aspire Academy, ha chiuso ai piedi del podio con il personale di 13.266. La montevarchina, finalista proprio nel medesimo attrezzo alla rassegna iridata di Montreal lo scorso anno, sta affermando sempre di più il proprio nome tra le big mondiali di questa disciplina. Hanno completato la classifica finale: la belga Rune Hermans (pt. 13.133), l’inglese Taeja James (pt. 13.133), la francese Marine Boyer (pt. 13.033), la giapponese Nagi Kajita (pt. 12.666) e la cinese Liu Jinru (pt. 11.666)