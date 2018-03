Malagò e Gabrielli siglano protocollo per la cooperazione nell'attività sportiva CONI-POLIZIA DI STATO





Pubblicato: 27 Marzo 2018

Il Capo della Polizia Franco Gabrielli ed il Presidente del CONI Giovanni Malagò hanno sottoscritto un accordo quadro per promuovere e rafforzare, attraverso apposite convenzioni, la cooperazione volta al conseguimento dei rispettivi compiti istituzionali nel campo dell’attività sportiva.



La Polizia di Stato ritiene che l'attività sportiva sia parte integrante dell'addestramento professionale e ne agevola la pratica sia come elemento di formazione del personale sia come strumento di aggregazione sociale attraverso il coinvolgimento dei cittadini nelle attività dei Centri Sportivi del Gruppo Fiamme Oro.



A tal proposito il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Coni Servizi, attraverso la Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato e l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, hanno stipulato una convenzione per l’effettuazione di consulenze e visite specialistiche medico-sanitarie in favore degli atleti olimpici e paralimpici del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, dei poliziotti e loro familiari nonché del personale dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.