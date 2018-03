Coppa del Mondo di sciabola, 23 azzurri in gara a Seul SCHERMA





Pubblicato: 28 Marzo 2018

Seul ospiterà da venerdi a domenica il Grand Prix FIE di sciabola maschile e femminile che conclude la fase invernale della stagione di Coppa del Mondo. Sono ventitrè gli atleti che, guidati dal Commissario tecnico Giovanni Sirovich, saliranno sulle pedane sudcoreane per rappresentare l'Italia in entrambe le competizioni. Si inizierà questo venerdi nella notte italiana con le fasi di qualificazione della gara di sciabola femminile, a cui prenderanno parte Arianna Errigo, Michela Battiston, Camilla Fondi, Rebecca Gargano, Chiara Mormile, Caterina Navarria ed Eloisa Passaro, mentre Rossella Gregorio, Loreta Gulotta, Irene Vecchi e Martina Criscio sono già ammesse di diritto nel tabellone principale in quanto tra le prime sedici del ranking mondiale.

Sabato sarà la giornata dedicata invece alle qualificazioni di sciabola maschile, con protagonisti Aldo Montano, Dario Cavaliere, Francesco Bonsanto, Leonardo Dreossi, Gabriele Foschini, Luigi Miracco, Riccardo Nuccio, Alberto Pellegrini e Stefano Scepi. Domenica, invece, sarà la giornata clou con gli assalti del tabellone principale, al quale, nella gara maschile, sono già ammessi di diritto Luca Curatoli, Enrico Berrè e Luigi Samele. A seguire gli azzurri, oltre al CT Giovanni Sirovich, ci sono anche i maestri Lucio Landi e Leonardo Caserta, mentre lo staff medico è composto dal dottor Mariano Edoardo Crapa e dalla fisioterapista Caterina Chincoli.