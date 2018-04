Tennis, l'11 aprile la presentazione degli Internazionali BNL d'Italia 2018 JOINT VENTURE CONI-FIT





Pubblicato: 03 Aprile 2018

L'11 aprile, alle ore 12, nella Sala delle Armi del Foro Italico verranno presentati gli Internazionali BNL d'Italia 2018. Il torneo, organizzato in joint venture dalla Federazione Italiana Tennis e dal CONI, è giunto alla 75esima edizione, e si disputerà sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma dal 7 al 20 maggio. L’evento, tra i più prestigiosi al mondo, vedrà al via tutti i migliori giocatori e le migliori giocatrici del circuito impegnati contemporaneamente.

La WTA, nella scorsa stagione, ha conferito al torneo il titolo di “Miglior Premier 5”, e anche il “Best Fan Experience 2017”. Per gli Internazionali si è trattato del terzo riconoscimento ATP conquistato dopo quelli del 2013 e del 2015.