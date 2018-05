Federica Isola sale per la prima volta sul podio nella Coppa del Mondo di spada SCHERMA





Pubblicato: 28 Maggio 2018

Federica Isola sulle pedane di Cali, in Colombia, ha conquistato il terzo posto nel Grand Prix FIE di spada femminile. L’azzurra, classe 1999, è salita per la prima volta in carriera su un podio di una gara internazionale assoluta.

L’atleta vercellese dell'Aeronautica Militare, già vincitrice della Coppa del Mondo under20 di specialità nelle ultime due stagioni, ha sfoderato una prestazione eccellente scalando posizioni sino a fermarsi sul terzo gradino del podio.

Federica Isola, dopo aver superato sabato la fase di qualificazione, ha esordito nel tabellone principale con il successo per 15-11 sulla giapponese Erika Takahashi, a cui ha poi dato seguito con le vittorie per 15-6 sull'italo-statunitense Francesca Bassa e per 15-13 sulla portacolori di Hong Kong, Man Wai Vivian Kong. Ai quarti, la più giovane delle azzurre giunte in Colombia, ha liberato il suo urlo di gioia per la conquista del podio, dopo la stoccata del 15-10 contro la sudcoreana Young Mi Kang. A fermare la sua avanzata è stata poi l'olimpionica di Rio2016, l'ungherese Emese Szasz, poi vincitrice finale della gara, col punteggio di 15-10.

Si è fermata invece ai piedi del podio Marta Ferrari. Anche lei è stata sconfitta dall'olimpionica ungherese, per 15-13, al termine di una giornata eccellente anche per l'atleta emiliana. Stop agli ottavi di finale per Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo. La prima è stata superata 8-7 dalla sudcoreana Kang, mentre l'argento olimpico è stata sconfitta 13-12 dalla statunintense Hurley. Rossella Fiamingo, nel turno delle 32, aveva vinto il derby contro Alice Clerici col punteggio di 15-8, mentre Francesca Boscarelli è stata eliminata sul 15-9 dalla statunitense Hurley. Erano state sconfitte nel primo assalto di giornata invece Roberta Marzani, superata 15-13 dalla francese Epee, e Giulia Rizzi eliminata alla priorità dalla sudcoreana Jung.

Azzurri lontani dal podio invece nella gara maschile, dove Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Edoardo Munzone e Gabriele Cimini sono usciti di scena nel secondo turno di giornata. Santarelli è stato fermato 15-13 dal francese Gustin, Valerio Cuomo è stato sconfitto 13-12 dallo statunitese Kaull, Gabriele Cimini ha subìto il 1 5-9 dal francese Jerent mentre Edoardo Munzone è stato battuto col punteggio di 15-7 dall'ucraino Nikishin..Stop nel primo turno di giornata per Enrico Garozzo sconfitto 13-6 dallo statunitense Jaull, per Marco Fichera, eliminato 15-10 dal cinese Jiang, e per Federico Vismara, superato 15-10 dal ceco Rubes.