Finale World Cup Series: grande Italia a Marsiglia, Tita-Banti vincono nel Nacra 17. Bissaro-Frascari 2^ VELA





Pubblicato: 09 Giugno 2018

Doppietta tricolore sulle acque di Marsiglia. Nella Finale delle World Cup Series dedicate alle classi olimpiche di vela, infatti, Ruggero Tita (Trentino Sailing) e Caterina Marianna Banti (Fiamme Gialle/Canottieri Aniene) vincono la classifica Nacra 17 con 32 punti, davanti all'altra coppia azzurra composta da Vittorio Bissario e Maelle Frascari (Fiamme Azzurre/Canottieri Aniene), a 9 punti dai compagni di squadra.

Il successo di Tita e Banti arriva dopo una brillante serie di risultati inanellati questa settimana e grazie al sesto posto odierno nella Medal Race in cui Bissaro e Frascari si piazzano al terzo posto. La vittoria della Medal Race, invece, non basta agli argentini medaglia d'oro a Rio 2016 Santiago Lange e Cecilia Carranza Saroli: a completare il podio finale ci hanno pensato i britannici campioni del mondo in carica Ben Saxton e Nicola Boniface che hanno chiuso a 7 punti da lla coppia Bissaro-Frascari.