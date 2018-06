Italia femminile nella storia, è campione del Mondo. Battuta la Russia in finale per 16-12 BASKET 3x3





Pubblicato: 12 Giugno 2018

Un trionfo che entra nella storia. La Nazionale femminile di basket 3x3 ha vinto il Mondiale di specialità a Manila, nelle Filippine, battendo in finale la Russia - campione iridata in carica - per 16-12. Si tratta del primo successo azzurro in questa manifestazione, giunta alla quinta edizione. La squadra composta da Giulia Ciavarella, Raelin Marie D'Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli, guidata dall'allenatore Angela Adamoli, ha prima sconfitto gli Stati Uniti nei quarti per 17-14 e poi piegato la Cina in semifinale per 15-13.

L'apotesi nella sfida decisiva grazie a una prestazione maiuscola che ha regalato alle azzurre il tetto del Mondo. Il 3x3 è entrato nel programma olimpico e debutterà ai Giochi di Tokyo 2020. (Foto FIP)