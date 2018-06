Coppa del Mondo a Malta: nel Trap misto secondi Stanco-Buccolieri, terzi Pellielo-Rossi TIRO A VOLO





Pubblicato: 14 Giugno 2018

Doppio podio azzurro nella gara mista di Trap della tappa di Coppa del Mondo in corso a Malta. Al “Ta’ Kandja Shooting Complex” di Siggiewi la coppia Emanuele Buccolieri- Silvana Stanco ha chiuso al secondo posto, davanti all'altro tandem azzurro composto da Giovanni Pellielo e Jessica Rossi. La gara è stata vinta dagli slovacchi Stefecekova-Varga, che hanno chiuso con 42 piattelli contro i 39 dei primi azzurri, mentre Pellielo-Rossi si erano fermati a 31, guadagnando il terzo posto.

Orgoglioso il commento del ct, Albano Pera. "Come avevo già detto nei giorni passati, avevamo la possibilità di recuperare nel Mixed Team perché i miei ragazzi e le mie ragazze erano arrivati qui preparati per fare bene. Come sempre succede nello sport, quando tutto sembra che crolli, poi se hai tenacia e capacità le cose possono cambiare in un attimo. Sono stati dei giorni difficili, condizionati da un vento forte che ha reso la gara davvero complicata, ma hanno lottato tanto. Oggi i risultati sono arrivati, dimostrando ancora una volta che questo è uno sport in cui non si deve mai mollare. Faccio i miei complimenti in particolare alla coppia Buccolieri-Stanco che ha lottato con particolare grinta”.