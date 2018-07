Mondiale sempre più tricolore: Alice Volpi oro nel fioretto a Wuxi. Arianna Errigo di bronzo SCHERMA





Pubblicato: 23 Luglio 2018

Ancora Italscherma protagonista ai Mondiali di Wuxi. Dopo l'oro di Mara Navarria nella spada, oggi è stato il fioretto femminile a regalare due splendidi podi alla spedizione azzurra. La firma più prestigiosa è quella di Alice Volpi, che ha messo in bacheca un fantastico oro, mentre Arianna Errigo si è dovuta accontentare del bronzo.

La 26enne sense si è imposta in finale contro la francese Ysaora Thibus 15-12. che aveva eliminato in semifinale proprio Arianna Errigo (15-2), al termine di un incontro molto combattuto ed equilibrato fino alle ultime stoccate. Chiusa la prima frazione in vantaggio 7-6 Alice Volpi ha saputo mantenere viva la sua prestazione anche grazie ai suggerimenti del suo tecnico, l'olimpionica Giovanna Trillini, fino ad arrivare al doppio vantaggio (14-12) che ha aperto la stada all'ultima stoccata da manuale.

La fiorettista toscana delle Fiamme Oro era giunta in semifinale, dopo le vittorie in sequenza contro la portacolori di Hong Kong, Kimberley Cheung per 15-8 e poi contro la russa Adelina Zagidullina, dominata nettamente per 15-6. Nel turno delle 16 ha poi avuto nettamente ragione dell'ucraina Kateryna Chentsova col punteggio di 15-2, prima di affrontare ai quarti il derby azzurro contro Camilla Mancini, superata per 15-9.

Arianna Errigo, invece, aveva iniziato la sua corsa superando 15-5 la canadese Naomi Moindrot-Zilliox ed a seguire l'austriaca Olivia Wohlgemuth per 15-8. Agli ottavi aveva vinto col punteggio di 15-5 la sfida contro la giovane tedesca Leonie Ebert, prima di eliminare ai quarti per15-11 la francese Nzigha Prescod.

