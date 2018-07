Campionati Europei a Glasgow con 82 azzurri in gara NUOTO SINCRO TUFFI FONDO





Pubblicato: 30 Luglio 2018

Glasgow ospita, da venerdì 3 a domenica 12 agosto, i Campionati Europei di tutte le specialità acquatiche. Nuoto, Nuoto Sincronizzato, Tuffi e Nuoto d Fondo coinvolgeranno 82 azzurri completando così, dopo i tornei di pallanuoto a Barcellona, le gare natatorie continentali. Questi gli elenchi degli atleti e le dichiarazioni dei Direttori Tecnici dei quattro settori.

Nuoto (3 - 9 agosto al Tollcross International Swimming Centre) 45 atleti. L'Italnuoto ha conquistato 190 medaglie europee (53-64-73) in 33 edizioni, 17 (5-7-5) a Londra 2016 ultima rassegna continentale.

Uomini

Domenico Acerenza (CC Napoli) 400, 800 e 1500 stile libero

Filippo Berlincioni (CC Aniene) 200 farfalla

Federico Burdisso (Tiro a Volo Nuoto) 100 e 200 farfalla

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) 50 e 100 dorso, 200 misti

Matteo Ciampi (Esercito/Nuoto Livorno) 200 stile libero

Piero Codia (Esercito/CC Aniene) 50 e 100 farfalla

Stefano Di Cola (Fiamme Gialle) 200 stile libero

Luca Dotto (Carabinieri/Larus Nuoto) 50 e 100 stile libero

Filippo Megli (Carabinieri/FlorentiaNC) 200 stile libero

Luca Mencarini (Fiamme Oro/CC Aniene) 200 dorso

Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino) 50 e 100 stile libero

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto) 800 e 1500 stile libero

Alessandro Pinzuti (Cortona Nuoto) 50 e 100 rana

Luca Pizzini (Carabinieri/Fondazione Bentegodi) 50, 100 e 200 rana

Alessio Proietti Colonna (Marina Militare/Unicusano Aurelia Nuoto)

Matteo Restivo (Carabinieri/FlorentiaNC) 200 dorso

Matteo Rivolta (Fiamme Oro) 50 e 100 farfalla

Simone Sabbioni (Esercito/Swim Pro SS9) 50 e 100 dorso

Fabio Scozzoli (Esercito/Imolanuoto) 50 e 100 rana

Federico Turrini (Esercito/Nuoto Livorno) 200 e 400 misti

Ivano Vendrame (Esercito/Larus Nuoto) 100 stile libero

Andrea Vergani (Can. Vittorino da Feltre) 50 stile libero e 50 farfalla

Lorenzo Zazzeri (Esercito/FlorentiaNC) 50 e 100 stile libero

Mattia Zuin (Fiamme Oro/Nottoli Nuoto 74) 200 stile libero



Donne

Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91) 50, 100 e 200 farfalla

Martina Carraro (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91) 50 e 100 rana

Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika) 50 e 100 rana

Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto) 200 farfalla, 200 e 400 misti

Elena Di Liddo (CC Aniene) 50 e 100 farfalla

Francesca Fangio (SMGM Team Lombardia) 200 rana

Erika Ferraioli (Esercito/CC Aniene) 50 e 100 stile libero

Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Nuoto Livorno) 200 misti

Giada Galizi (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto) 100 stile libero

Laura Letrari (Esercito/Bolzano Nuoto) 100 stile libero

Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene) 100 e 200 dorso

Federica Pellegrini (CC Aniene) 100 stile libero

Anna Pirovano (SMGM Team Lombardia) 200 rana e 200 misti

Stefania Pirozzi (Fiamme Oro/CC Napoli) 200 e 400 stile libero

Alessia Polieri (Fiamme Gialle/Imolanuoto) 200 farfalla e 400 misti

Simona Quadarella (Fiamme Rosse/CC Aniene) 400, 800 e 1500 stile libero

Lucrezia Raco (CC Aniene) 50 stile libero

Silvia Scalia (CC Aniene) 50 e 100 dorso

Claudia Tarzia (Esercito/Genova Nuoto) 100 farfalla

Carlotta Toni (Esercito/RN Florentia) 200 dorso, 200 e 400 misti

Carlotta Zofkova (Marina Militare/Unicusano Aurelia Nuoto) 50 e 100 dorso

Il punto del DT Cesare Butini. "I Campionati Europei di Glasgow rappresentano, con le dovute cautele, una verifica importante verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ritengo le parole chiave che li rendono importanti per la squadra italiana siano conferma ed esperienza. Conferma da parte dei nostri atleti più rappresentativi (Paltrinieri, Dotto, Scozzoli, Codia, Rivolta, Quadarella, Bianchi, Pizzini) che devono mantenere le loro posizioni di leader del movimento europeo; conferma del trend di crescita da parte di quegli atleti giovani e meno che hanno ben figurato nella stagione invernale. Esperienza per gli atleti che fanno parte della “pattuglia millenium” (Ceccon, Burdisso, Pirovano) ai quali aggiungerei il giovane ranista Pinzuti.

Nuoto Sincronizzato (3 - 7 agosto allo Scotstoun Sports Campus) 13 atlete, 1 atleta. L'Italia ha conquistato 22 medaglie europee, 9 a Londra 2016.

Beatrice Callegari (Marina Militare/Montebelluna Nuoto)

Domiziana Cavanna (Fiamme Oro/RN Savona)

Linda Cerruti (Marina Militare/RN Savona)

Francesca Deidda (Fiamme Oro/Promogest)

Costanza Di Camillo (Marina Militare/RN Savona)

Costanza Ferro (Marina Militare/RN Savona)

Manila Flamini (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto)

Gemma Galli (Marina Militare/Busto Nuoto)

Giorgio Minisini (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto)

Marta Murru (RN Savona)

Alessia Pezone (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto)

Enrica Piccoli (Montebelluna Nuoto)

Federica Sala (RN Savona)

Francesca Zunino (RN Savona)

Il punto del DT Patrizia Giallombardo. "L'obiettivo è ripetere il numero di medaglie di Londra 2016, quindi salire sul podio in tutte le specialità e avvicinarci il più possibile all'Ucraina. La nazione più forte resta la Russia che è sempre difficile da scavalcare, spero che possiamo riuscirci noi con il mixed, ma Giorgio e Manila dovranno ripetere quanto fatto ai Mondiali di Budapest 2017 e forse andare oltre.

Tuffi (6 - 12 agosto alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo) 10 atleti.

Vladimir Barbu (Carabinieri/Bonzano Nuoto)

Andrea Chiarabini (Fiamme Oro Roma/CC Aniene)

Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene)

Mattia Placidi (Fiamme Rosse/Carlo Dibiasi)

Giovanni Tocci (Esercito/Cosenza Nuoto)

Maicol Verzotto (Fiamme Oro Roma/Bolzano Nuoto)

Noemi Batki (Esercito/Triestina Nuoto)

Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano)

Laura Bilotta (Fiamme Oro Roma/Cosenza Nuoto)

Chiara Pellacani (MR Sport F.lli Marconi)

Il punto del DT Oscar Bertone. "Il nostro obiettivo è quello di ottenere i migliori risultati possibili. Abbiamo una squadra che ci consente di coprire tutte le gare del programma continentale con buone possibilità di partecipare a tutte le finali. Le gare da cui ci aspettiamo di più sono, ovviamente, quelle che ci hanno visto sul podio agli europei di specialità a Kiev e ai mondiali a Budapest nel 2017. Noi ci siamo attestati nel lotto delle squadre più competitive e faremo il possibile per restarci".

Nuoto di Fondo (8 - 12 agosto - Lago Loch Lomond -Trossachs National Park - 32km da Glasgow) 13 atleti. Il nuoto in acque libere ha conquistato 63 medaglie (25-16-22), compresi i campionati continentali di specialità, l'ultimo Hoorn 2016 (3-2-2).

Matteo Furlan (Fiamme Oro/CC Aniene)

Marcello Guidi (RN Cagliari)

Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli)

Alessio Occhipinti (CC Aniene)

Simone Ruffini (Fiamme Oro/CC Aniene)

Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli)

Pasquale Sanzullo (CC Aniene)

Arianna Bridi (Esercito/RN Trento)

Rachele Bruni (Esercito/Unicusano Aurelia Nuoto)

Martina De Memme (Esercito/Nuoto Livorno)

Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi)

Martina Grimaldi (Fiamme Oro/Uisp Bologna)

Aurora Ponselè (Fiamme Oro/CC Aniene)

Il punto del DT Massimo Giuliani. " Dalla Nazionale di fondo ci si aspetta sempre molto e sono convinto che anche questa volta non deluderemo le attese. I big, come Ruffini, Furlan, Bridi, Bruni e la recuperata Grimaldi rappresentano una garanzia. Sono anche curioso di vedere i giovani: Manzi è chiamato al definitivo salto di qualità; Guidi e Occhipinti sono due battaglieri, De Memme vediamo come reagirà alla prima manifestazione internazionale di alto livello in acque libere. Il freddo temo che possa essere un fattore determinante, sfavorendo il livello tecnico, premiando chi è mentalmente più forte".

Foto: Ansa