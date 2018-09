Chiusura in festa per il Centro Estivo CONI-FSN. Malagò, una scommessa vinta NUMERI RECORD AL CPO ONESTI





Pubblicato: 03 Settembre 2018

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò ha partecipato oggi pomeriggio, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa, alla festa “Fai centro, fai Sport”, che ha chiuso il Centro Estivo CONI-FSN, inaugurato lo scorso 8 giugno e organizzato dalla Direzione Risorse Umane del Comitato Olimpico Nazionale Italiano a favore dei figli dei dipendenti della Coni Servizi S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali di età compresa tra i 3 e i 16 anni compiuti. All’evento conclusivo di un’iniziativa in costante crescita – l’edizione 2018 ha fatto registrate il numero record di oltre 400 bambini/ragazzi iscritti – era presente anche l’ad di Coni Servizi, Alberto Miglietta (Foto Mezzelani-GMT) che ha assistito alla sfilata dei giovani atleti, andata in scena prima della consegna dell’attestato di partecipazione e di un piccolo rinfresco.



Con l’obiettivo di proseguire nella crescita e nell’offerta di servizi, il Centro Estivo 2018 è stato incrementato con nuove attività proposte ai ragazzi grazie anche al supporto delle Federazioni e alle Strutture aziendali, Area Sport e Preparazione Olimpica, Commissione Atleti - CPO Giulio Onesti, Marketing e Sviluppo/Sviluppo Commerciale e Digital Marketing, Comunicazione e Rapporti con i Media, Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, Innovazione Digitale, Acquisti, Amministrazione Finanza e Controllo, Affari Legali, Strategia e Responsabilità Sociale, Gestione Patrimonio e Consulenza Impianti Sportivi/Prevenzione, Territorio e Promozione, Scuola dello Sport e il Nuovo CRAL CONI.



I giovani partecipanti – grazie al’iniziativa “Gioca con il Campione” – hanno avuto l’opportunità di conoscere le tante discipline sportive che si praticano all’interno del CPO direttamente dai propri beniamini che hanno incontrato e giocato con i ragazzi, nel corso di appuntamenti speciali, raccontando la loro esperienza di vita e di atleti. Durante gli “Special Days” sono stati presenti in particolare campioni come la Vice Presidente del CONI Alessandra Sensini (FIV), Mattia Schinco “Bboy Bad Matty”, Alessandra Cortesia “Bgirl Lexy”, Alex Mammì (FIDS), Daniele Di Spigno (FITAV), Patrizia Panico (FIGC), Massimiliano Mandia, Claudia Mandia e Fabio Olivieri (FITARCO), Giulio D’arcangeli (FITET), Luca Marziani (FISE), Chiara Mormile (FIS), Damiano Rosatelli (FIS), Nicolò Campriani (CIO) e ancora, attraverso “Gioca con il Campione” Giulia Quintavalle, Silvia Salis, Raffaella Masciadri, Valentina Marchei, Mara Santangelo, Orazio Arancio, Carlo Molfetta e Margherita Granbassi. Ad introdurre i giovani alle varie discipline, nel corso delle “Special Weeks, sono stati invece gli istruttori di F.I.Ba., FIR, FIGC, FIS, FITET, FISE, FIC e FITARCO.



Dopo il successo dello scorso anno, con “porta un amico al Centro Estivo Coni-FSN” è stata confermata inoltre la possibilità di partecipare al Centro Estivo anche all’utenza esterna che ha risposto positivamente con l’iscrizione di circa 160 bambini.



“È un’iniziativa bellissima – ha sottolineato Malagò, rivolgendosi ai bambini e alle loro famiglie -, ringrazio l’ad di Coni Servizi Alberto Miglietta. Tutto questo parte da una meravigliosa idea di Chiara Cacchi. È una scommessa vinta e sono molto felice che anno dopo anno questi numeri si incrementano. Il CPO intitolato al grandissimo Giulio Onesti ogni anno è sempre più bello e lo sarà ancora di più in futuro perché abbiamo un piano di investimenti coraggioso per migliorare molte infrastrutture. Quest’anno abbiamo avuto dei numeri record, con 460 ragazze e ragazzi, con numerosissime adesioni esterne: una cosa che ho voluto fortissimamente perché dobbiamo aprire tutto questo il più possibile agli altri. Questa formula dovrà essere sviluppata ancora di più in futuro. Sono felice che abbiate avuto la possibilità di condividere questa filosofia con i vostri figli e nipoti. A breve ci sarà anche un mio nipote che si iscriverà a questo Centro che è una delle tante cose che il CONI fa con la Coni Servizi per far capire che siamo una famiglia, con i nostri problemi e le nostre criticità, e vogliamo sentirci uniti sia nei momenti complicati sia in quelli più belli”. Il Presidente ha quindi salutato i vari atleti presenti e la Nazionale di rugby a 7 in ritiro al CPO.