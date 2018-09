Inaugurata la nuova casa delle "Farfalle" a Desio. Malagò: per volare sempre piú in alto CONI





Pubblicato: 05 Settembre 2018

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, il Segretario Generale Carlo Mornati e l’Amministratore Delegato della CONI Servizi Alberto Miglietta, hanno partecipato oggi - insieme al Presidente della FGI, Gherardo Tecchi - all'inaugurazione della nuova Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica a Desio.

Al taglio del nastro, oltre al Consiglio Direttivo Federale FGI, hanno preso parte anche il Presidente del CONI Lombardia Oreste Perri, il primo cittadino desiano Roberto Corti, l'Assessore allo Sport del Comune, Giorgio Gerosa, il Presidente dell’ICS Andrea Abodi, il Sottosegretario con delega ai grandi eventi sportivi della Regione Lombardia, Antonio Rossi, il Presidente della Provincia di Monza e Brianza Roberto Invernizzi e l’Assessore allo Sport della Regione Martina Cambiaghi. Sono intervenuti anche il Presidente onorario della Federazione Internazionale Bruno Grandi e quello della FGI Riccardo Agabio, oltre al referente dei rapporti internazionali, bronzo a squadre ai Giochi di Roma ’60, Gianfranco Marzolla.

Quasi dieci anni fa prese il via la lunga trafila burocratica per l’edificazione, a fianco del Pala Banco Desio di Largo atleti azzurri d’Italia, della cosiddetta “Casa delle farfalle” che - grazie al finanziamento del CONI e al supporto della CONI Servizi, in particolare attraverso l’Area Patrimonio guidata da Francesco Romussi, nonché al mutuo agevolato concesso dall’Istituto del Credito Sportivo - ospiterà gli allenamenti delle ragazze di Emanuela Maccarani, vice campionesse d’Europa e campionesse del mondo e continentali con i 5 cerchi.

Protagonista della giornata la Squadra guidata da Emanuela Maccarani e composta dalle aviere del Gruppo Sportivo di Vigna di Valle Alessia Maurelli e Martina Centofanti, con le compagne Martina Santandrea (Estense Putinati), Anna Basta (Pol. Pontevecchio), Agnese Duranti (pol. La Fenice di Spoleto) e Letizia Cicconcelli (Faber G. Fabriano) – e le tre individualiste – Alexandra Agiurgiuculese (Asu Udinese), Milena Baldassarri (Faber G. Fabriano) e Alessia Russo (Armonia D’Abruzzo Chieti) – che dal 10 al 16 settembre prenderanno parte alla 36ª edizione dei Campionati del Mondo di Sofia, in Bulgaria – rassegna che mette in palio nel concorso generale d’Insieme tre pass diretti per i Giochi Olimpici.

Durante la cerimonia sono state intitolate due sale di allenamento ad Elisabetta Mastrostefano (componente della squadra medaglia di bronzo ai Mondiali de L’Avana, a Cuba, nel 1971 e poi, per lungo tempo, Direttrice Tecnica Nazionale della Sezione promozionale Ginnastica per Tutti) e Manola Rosi (tecnico della Petrarca Arezzo, responsabile delle individualiste azzurre e allenatrice di Susanna Marchesi, ginnasta olimpica ai Giochi di Sidney 2000), entrambe prematuramente scomparse.

Il Presidente Malagó ha salutato con entusiasmo il nuovo gioiello infrastrutturale. "Stiamo inaugurando un impianto fantastico, si percepisce che è una grande cosa. Sono emozionato. Il CONI gestisce oltre 380 discipline, la ginnastica viaggia verso i 150 di storia e di blasone, la ritmica è tra le eccellenze del nostro movimento. C'è passione e competenza, una Federazione che segue questa squadra. Grazie al Presidente Tecchi, a Petrucci e a Pagnozzi e a tutti quelli che hanno creduto nel progetto. Sono molto affezionato alle ragazze e sono sicuro che ci regaleranno ancora molte soddisfazioni. Complimenti a tutti".

L'AD di CONI Servizi, Alberto Miglietta, ha sottolineato con orgoglio il significato dell'impegno profuso dalla società nell'ambito della realizzazione dell'impianto. "La sinergia con la Federazione ci permette di far comprendere il ruolo di CONI Servizi e di mettere la nostra professionalità al servizio dello sviluppo dello sport italiano".