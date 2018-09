Il Piemonte vince il Trofeo CONI Kinder+Sport 2018, Trento vola a Buenos Aires grazie al TEM A RIMINI CHIUSURA SHOW





Pubblicato: 22 Settembre 2018

Il Piemonte è il vincitore della quinta edizione del Trofeo CONI Kinder+Sport. I ragazzi del Presidente Gianfranco Porqueddu, con 110 punti totali, hanno avuto la meglio sui padroni di casa dell’Emilia Romagna (108) e sul Lazio (107), diventando così il primo comitato regionale del CONI ad aver vinto due edizioni (l’altra fu Lignano Sabbiadoro 2015) del trofeo multisport dedicato ai giovani atleti under 14 che quest’anno ha riunito a Rimini e in altri 12 comuni limitrofi circa 3200 ragazze e ragazzi provenienti da 21 Regioni e Province autonome (foto Simone Ferraro).



Ma a fare festa sono anche i 10 atleti scelti dal comitato provinciale di Trento per partecipare al TEM, il Test di Efficienza Motoria sviluppato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI insieme alla Direzione Territorio e Promozione del Comitato Olimpico Italiano per raccogliere i dati sulle capacità e abilità motorie dei ragazzi. I trentini, infatti, hanno totalizzato il punteggio maggiore e tra due settimane, grazie a Kinder+Sport, title sponsor della manifestazione, voleranno a Buenos Aires per assistere ai Giochi Olimpici Giovanili e sostenere la squadra azzurra.



Sono questi i verdetti del Trofeo CONI Kinder+Sport 2018 che, come da prassi, si è chiuso con una cerimonia show andata in scena nel Parco Fellini di Rimini, caratterizzata dai classici fuochi d’artificio e animata da un campione come Carlton Myers che da questa terra è arrivato a primeggiare con l’Italbasket, diventando anche l’alfiere azzurro ai Giochi Olimpici di Sydney 2000. Presenti in piazza tante delle delegazioni in gara con un lungo applauso che ha accolto quella ligure quando ha dedicato le proprie medaglie alla vittime del crollo del ponte di Genova. In rappresentanza del CONI i membri di Giunta Nello Talento e Sergio d’Antoni che hanno premiato la delegazione vincitrice. Mentre Cecilia d’Angelo, responsabile Territorio e Promozione del CONI, e Max Castiglia di Kinder+Sport hanno premiato la delegazione trentina che volerà in Argentina.



A fare gli onori di casa sono stati il Presidente del CONI Emilia Romagna, Umberto Suprani e l’Assessore allo Sport di Rimini, Gian Luca Brasini. “Tutti gli sforzi fatti sono ripagati dalla presenza di migliaia di sportivi piccoli grandi come voi – le parole di Suprani -, così come avvenuto per la cerimonia di apertura. La forza dello sport è questa, la gioventù come la vostra. Continuate a praticarlo e il futuro dello sport italiano è assicurato”. “Questa sera si celebrano i vincitori – ha sottolineato Brasini -, ed è giusto premiare chi vince se lo ha fatto meritando il rispetto di tutti e rispettando le regole. In questa cerimonia finale si premiano i vincitori è anche l’occasione per fare festa per chi non ha vinto. Non bisogna mai mollare. È giusto che si giochi sempre per vincere ma è dalla sconfitte che si impara, si migliora e si diventa un campione. Grazie a tutti voi, viva lo sport”.

CLASSIFICA FINALE