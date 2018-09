Presentata la 50ª edizione della Barcolana. Malagò: "Regata storica, fiore all'occhiello del sistema" A PALAZZO CHIGI





Pubblicato: 26 Settembre 2018

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha partecipato – a Palazzo Chigi – alla conferenza stampa di presentazione della 50esima edizione della Barcolana, la regata più grande del mondo che vanta ai nastri di partenza oltre duemila barche di ogni tipo. Dal 5 al 14 ottobre a Trieste si rinnoverà l’appuntamento con la manifestazione "di carattere popolare", come sottolineato dal Sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, alla presenza anche del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e del Presidente della Società Velica Barcola Grignano, Mitja Gialuz. In occasione dell’evento sono previsti ospiti d'eccezione come la nave scuola della Marina Militare italiana "Amerigo Vespucci" e le "Frecce Tricolori", mentre è prevista contestualmente l'emissione da parte di Poste Italiane di un francobollo speciale. (Foto Mezzelani-GMT)

"Si tratta ormai della prima regata al mondo per partecipanti, più di 2mila imbarcazioni sono state presenti nel 2017, e ora il cinquantenario il punto di partenza, c'è già impegno a guardare avanti", ha detto Fedriga, sottolineando "l'enorme interesse, fuori dalle previsioni, per l'evento". Il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia ha poi aggiunto come la Barcolana "è importante per la tutela dell'ambiente su cui la mia regione sta mettendo in atto misure per essere la capofila contro l'inquinamento dei mari".

Il Presidente Malagò ha ricordato che "l'importanza di Trieste nello sport italiano è impressionante, sia per gli sport di squadra che individuali. La Barcolana l'abbiamo solo noi e si tratta di un fiore all'occhiello del sistema sportivo italiano".

A concludere il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti: "Non sapevo cosa fosse prima di oggi la Barcolana, va detta sempre la verità. In base ai numeri ora so che è una grande manifestazione sportiva di popolo, partecipata". "Proverò ad esserci perché le frecce tricolori e la Vespucci faranno venire la pelle d'oca", ha assicurato Giorgetti.