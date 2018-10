Mondiali a Budapest: Chamizo cerca il 3° titolo iridato con lui in gara altri sette azzurri LOTTA





Pubblicato: 16 Ottobre 2018

Iniziano sabato 20 a Budapest, per concludersi domenica 28 ottobre, i Campionati Mondiali seniores di Lotta olimpica. Sono otto gli azzurri che prenderanno parte alla sfida più importante e attesa dell’anno capitanati da Frank Chamizo che ha come obiettivo il 3° oro iridato.

Per l’azzurro, impegnato nei 74 kg, si tratterebbe del 3° titolo conquistato in 3 categorie diverse dello stile libero. Potrebbe essere un evento più unico che raro, considerato che il suo palmares vanta l’oro mondiale 2015 nei 65 kg e quello 2017 nei 70 kg (oltre a 2 ori e 1 bronzo europeo e il bronzo olimpico a Rio 2016).

Chamizo inaugurerà i mondiali ungheresi combattendo proprio sabato 20 con la speranza di proseguire anche domenica 21 con l’eventuale finale.

“I ragazzi sono pronti – dichiara il Team manager della nazionale Lucio Caneva - Abbiamo lavorato tanto e ci siamo preparati al meglio, ora non dobbiamo fare altro che far parlare il campo.

Per quanto riguarda la gara di Chamizo posso preannunciare che non sarà facile. Frank è il numero 1 della ranking mondiale nei 74 kg e per questo sarà testa di serie, il che ha i suoi pro e i suoi contro. I suoi due principali avversari che sono lo statunitense Jordan Burroughs (4 volte campione del mondo e oro olimpico a Londra 2012) e il turco Soner Demirtas, non lo sono, quindi potrebbero incontrarlo già al primo turno e rendergli la vita difficile ancora fuori dalla zona podio. Va da sé che molto dipenderà dal sorteggio”.

I mondiali giungono al culmine di un anno importante per la lotta italiana che ha già raccolto ricchi risultati sia in ambito seniores (3 medaglie europee) che juniores (7 le medaglie continentali, 1 oro iridato). Ora si punta a chiudere al meglio il 2018: “non abbiamo pressione – conclude il Team manager azzurro Caneva - non vogliamo parlare di medaglie. La lotta mondiale ci ha insegnato a non farci aspettative, ma i ragazzi sono tranquilli e ce la metteranno tutta”.

Gli azzurri in gara:

Stile Libero: Givi Davidovi (57 kg), Frank Chamizo (74 kg), Abraham Conyedo (97 kg);

Greco-Romana: Ignazio Sanfilippo (67 kg), Fabio Parisi (87 kg), Nikoloz Kakhelashvili (97 kg);

Femminile: Sara Da Col (62 kg), Dalma Caneva (68 kg).

Il programma dei Mondiali di Budapest 2018

Sabato 20: Qualification Rounds & Semifinals SL 61,74,86,125 kg

Domenica 21: Qualification Rounds & Semifinals SL 57, 65, 79, 92 kg

Repechage & Finals SL 61, 74, 86,125 kg

Lunedì 22: Qualification Rounds & Semifinals SL 70, 97 kg / LF 55, 59 kg

Repechage & Finals SL 57, 65, 79, 92 kg

Martedì 23: Qualification Rounds & Semifinals LF 65, 68, 72, 76 kg

Repechage & Finals SL 70, 97 kg / LF 55, 59 kg

Mercoledì 24: Qualification Rounds & Semifinals LF 50, 53, 57, 62 kg

Repechage & Finals LF 65, 68, 72, 76 kg

Giovedì 25: Qualification Rounds & Semifinals GR 55, 63, 72, 82 kg

Repechage & Finals LF 50, 53, 57, 62 kg

Venerdì 26: Qualification Rounds & Semifinals GR 60, 67, 87 kg

Repechage & Finals GR 55, 63, 72, 82 kg

Sabato 27: Qualification Rounds & Semifinals GR 77, 87, 130 kg

Repechage & Finals GR 60, 67, 87 kg

Domenica 28: Repechage & Finals 77, 97, 130 kg