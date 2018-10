Mondiali di Artistica a Doha: prima tappa verso Tokyo 2020 GINNASTICA





Pubblicato: 22 Ottobre 2018

Inizia con i mondiali di Doha il percorso per la qualificazione della ginnastica artistica ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La capitale del Qatar dal 25 ottobre al 3 novembre 2018 ospiterà, per la prima volta, le gare iridate con i migliori ginnasti del mondo che lotteranno anche per la qualificazione olimpica. Più di 500 atleti di 77 nazioni si ritroveranno sulle sponde del Golfo Persico per conquistare otto medaglie per gli uomini e sei per le donne. Oltre ai metalli pregiati però le prime tre squadre maschili e le prime tre femminili staccheranno i pass diretti per l’Olimpiade del Sol Levante. Le altre nazioni avranno ulteriori possibilità di qualificazione durante le competizioni del 2019 e del 2020.

Doha non è una novità per le grandi manifestazioni di ginnastica. Basti pensare che ogni anno dal 2008 si è tenuta una tappa di World Cup, attirando ovviamente molte delle migliori stelle internazionali. L’impianto sportivo indoor del Qatar, inaugurato nel 2005, può ospitare fino a 15mila spettatori e 13 diversi eventi sportivi. È stato progettato dall’architetto francese Roger Taillibert, è sede dell’Aspire Academy for Sport Excellence ed è stata anche palcoscenico dei Giochi asiatici di Ginnastica nel 2006.

Dodici gli atleti azzurri in gara. La formazione femminile è composta da: Lara Mori (Montevarchi, 26 luglio 1998), Martina Rizzelli (Como, 24 marzo 1998), Martina Basile (Roma, 13 ottobre 2002), Caterina Cereghetti (Bellinzona, 31 agosto 2001), Irene Lanza (Pinerolo, 13 settembre 2000), Sara Ricciardi (Patti, 28 settembre 1996). Questa la squadra maschile: Ludovico Edalli (Busto Arsizio, 18 dicembre 1993), Marco Lodadio (Frascati, 24 marzo 1992), Andrea Russo (Roma, 12 marzo 1997), Marco Sarrugerio (Segrate, 16 novembre 1996), Carlo Macchini (Ancona, 5 maggio 1996), Luca Garza (Vigevano, 27 luglio 1998).