Coppa del Mondo: Giovannini buona la prima, in Giappone vince la prima mass start della stagione PISTA LUNGA





Pubblicato: 17 Novembre 2018

Inizia nel migliore dei modi la stagione di Andrea Giovannini in Coppa del Mondo di speed skating. Il pattinatore azzurro (foto ISU), in gara al Meiji Hokkaido Tocachi Oval di Obihiro, in Giappone, ha vinto la prima mass start 2018-2019, aggiudicandosi lo sprint davanti all’olandese Simon Schouten e al sudcoreano Cheon-Ho Um.