Coppa del Mondo: ancora Paris, terzo nel SuperG di Beaver Creek SCI ALPINO





Pubblicato: 01 Dicembre 2018

È ancora podio per l'Italia dello sci, è ancora podio per Dominik Paris. Dopo il terzo posto nella discesa di Lake Louise, l'azzurro chiude terzo anche nel superG di Beaver Creek, a pari merito con i norvegesi Svindal e Kilde, che come lui hanno chiuso la prova in 1'02"32, a 41 centesimi da Max Franz.

L'austriaco si conferma in gran forma ottenendo il suo secondo successo dell'anno su quattro gare di velocità finora disputate e si porta così anche in testa alla classifica generale di Coppa del mondo balzando a quota 238 punti, contro i 215 del connazionale Kriechmayr (oggi sesto) e i 207 dello svizzero Caviezel. Il primo azzurro è proprio Dominik Paris, a quota 152.