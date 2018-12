La WTA premia ancora gli Internazionali BNL d'Italia, "Miglior torneo Premier 5" al mondo FIT-CONI SERVIZI





Pubblicato: 10 Dicembre 2018

Ancora un riconoscimento per gli Internazionali BNL d'Italia femminili. Per il terzo anno consecutivo, infatti, l'evento organizzato dalla Federtennis e da Coni Servizi, è stato insignito dalla WTA del titolo di “Miglior torneo Premier 5” al mondo, a consacrazione dell'altissimo livello raggiunto dalla manifestazione che si svolge nel Parco del Foro Italico.

Tale premio acquista ancora maggior significato se si pensa che a scegliere il miglior torneo dell'anno in ciascuna delle sei categorie che compongono il circuito (Premier mandatory, Premier, Premier 5, International Europe, International Asia e International America) sono le giocatrici, le quali assegnano i “WTA Tournament of the year awards” valutando la qualità dello staff, dell'organizzazione, la passione del pubblico e la cura che viene riservata alle giocatrici stesse.

L'annuncio è stato diffuso sul sito web della WTA. Il premio sarà consegnato agli Internazionali BNL d'Italia a maggio durante il torneo.