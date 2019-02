Coppa del Mondo, Cynthia Mascitto terza nei 1000 a Dresda SHORT TRACK





Pubblicato: 02 Febbraio 2019

Lo short track azzurro conquista il primo podio stagionale in Coppa del Mondo. La firma è di Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), terza nei 1000 metri femminili nella seconda giornata sul ghiaccio tedesco di Dresda. Nella prima delle due sessioni sulla distanza previste nel week-end, la 26enne nata a Montreal grazie al secondo posto in semifinale si era guadagnata l'accesso in Finale A dove ha chiuso terza sul traguardo in 1'32"428, superata in volata soltanto dalla russa Prosvirnova (1'32"331) e dalla sudcoreana Choi (1'32"424). Sulla stessa distanza bella prova sempre al femminile per Lucia Peretti (Esercito), nona complessiva in virtù della quarta posizione in Finale B. Finale B raggiunta nei 1500 da altre due azzurre, Martina Valcepina (Fiamme Gialle) ed Elena Viviani (Fiamme Gialle), che hanno chiuso rispettivamente al 3° e al 7° posto (dunque 11ª e 15ª).

Al maschile la miglior prestazione individuale di un atleta tricolore arriva per mano di Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), 7° in una combattutissima Finale A dei 1500 in cui ha terminato con il tempo di 2'15"498. Finale B invece nella prima sessione dei 1000 metri per Mattia Antonioli (Esercito) e Marco Giordano (Esercito), terzo (1'28"559) e quinto (1'28"784) nella prova e dunque 8° e 10° complessivi. Non basta purtroppo infine il nuovo record italiano alla staffetta maschile composta da Cassinelli, Antonioli, Dotti e Confortola con il crono di 6'36"548 per strappare l'accesso alla Finale A: il terzo posto dietro Canada e Giappone in semifinale vale infatti la Finale B in programma domani, quando andranno in scena anche la seconda sessione dei 1000 metri nonché i 500 con Martina Valcepina osservata speciale in casa azzurra. (Foto FISG)