Mondiali, Oppo-Ruta d'argento nel Doppio PL a Linz. Bronzo per il quattro di coppia CANOTTAGGIO





Pubblicato: 31 Agosto 2019

Il doppio pesi leggeri maschile, composto da Stefano Oppo e Pietro Ruta, ha vinto l'oro ai Mondiali di Canottaggio in corso a Linz. Il tandem azzurro ha chiuso con il tempo di 6.39.71, dietro all'Irlanda, campione del Mondo in 6.37.28 e davanti alla Germania (6.41.07). Si tratta della prima medaglia azzurra in specialità olimpiche dopo le 5 ottenute ieri in quelle non previste nel programma a cinque cerchi.

Bronzo invece per il quattro di coppia, formato da Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili. L'equipaggio azzurro ha concluso la gara in 5.56.11, dietro all'Olanda, campione del Mondo in 5.51.75, e alla Polonia, argento in 5.56.110.