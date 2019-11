Coppa del Mondo: Gigi Samele (sciabola) 2° sulle pedane de Il Cairo SCHERMA





Pubblicato: 16 Novembre 2019

Esattamente un anno dopo Algeri, Gigi Samele torna sul podio di Coppa del Mondo. Sono le pedane de Il Cairo a vedere lo sciabolatore pugliese conquistare il secondo posto, distaccato di una sola stoccata dal successo finale. A vincere, per 15-14, è stato il francese Vincent Anstett: l'unico capace di interrompere il percorso del 32enne foggiano (foto Bizzi) che ha battuto all'esordio il sudcoreano Jaeseung Jung (15-4) e il cinese Xu Yingming, prima dei derby azzurri contro Luca Curatoli, superato agli ottavi per 15-9 e Gabriele Foschini, sconfitto ai quarti per 15-11. In semifinale, poi, è arrivata la vittoria netta con il punteggio di 15-8 contro il tunisino Fares Ferjani.

L'ItalSciabola può esprimere soddisfazione per la prestazione corale di una squadra che, oltre al secondo posto del foggiano, può vantare anche altri due atleti tra i primi otto della classifica finale: Foschini, superato da Samele nel derby, e Riccardo Nuccio, sconfitto 15-10 da Ferjani.

Domani è in programma la gara a squadre. Il CT Giovanni Sirovich conferma il quartetto azzurro composto da Gigi Samele, Luca Curatoli, Enrico Berrè ed Aldo Montano.