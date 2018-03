Super Moioli, seconda a Mosca, vince la Coppa di cross in anticipo. Omar Visintin è terzo SNOWBOARD





Pubblicato: 10 Marzo 2018

Michela Moioli chiude a Mosca la penultima prova di Coppa del Mondo di snoboardcross con il secondo posto e si aggiudica in anticipo la Coppa di specialità. L’olimpionica azzurra dopo aver dominato la fasi eliminatorie fino a vincere anche la semifinale ha dovuto affrontare la finale con qualche tensione in più dovuta al difettoso meccanismo di partenza che ne ha fatto ripetere il via.

Nonostante tutto Michela ha saputo governale la gara finendo alle spalle della Eva Samkova (Rep. Ceca) mentre la francese Trespeuch, sua avversaria diretta per il primato in classifica generale, finisce dietro e le spiana la strada per la sua seconda Coppa.

Altre due azzurre hanno raggiunto la fase finale: Raffaella Brutto 8ª Francesca Gallina 11ª.

Nella gara maschile Omar Visintin ha conquistato il terzo posto tornando sul podio dopo la sfortunata parentesi olimpica. L’austriaco Haemmerle si è aggiudicato la finale precedendo il francese Vaultier