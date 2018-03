Comunicato del Consiglio Nazionale CONI





Pubblicato: 12 Marzo 2018

Il 257° Consiglio Nazionale del CONI si è riunito oggi pomeriggio, alle ore 15.00, presso il Salone d’Onore del Foro Italico.

Il Consiglio Nazionale ha quindi discusso il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della riunione del 19 dicembre 2017: approvato all’unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente: Malagò ha aperto i lavori ricordando i personaggi del mondo sportivo scomparsi negli ultimi 3 mesi, sottolineando contestualmente i risultati di rilievo conseguiti dagli azzurri nello stesso periodo, esaltando in particolare quelli ottenuti dalla spedizione azzurra ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang e ricordando i riscontri numerici e statistici che ne sottolineano la valenza. E’ stata ufficializzata la nomina di Carlo Mornati come nuovo Segretario Generale del CONI, con la contestuale investitura di Roberto Fabbricini in qualità di Presidente della CONI Servizi, con deleghe al territorio e al personale.

Il Presidente ha rimarcato la presenza in Consiglio di 3 Commissari: Francesco Soro (UITS), Roberto Fabbricini (FIGC) e Pierluigi Matera (AeroClub), specificando che al nuovo Esecutivo verrà chiesto che le entità legate a diversi Ministeri vigilanti vengano ricondotte sotto l’egida di un’unica realtà.

E’ stato quindi reso noto che è vicino il traguardo per la stesura finale dei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni e delle DSA, crocevia fondamentale per i ragionamenti legati agli accorpamenti. Nella prossima riunione del Consiglio Nazionale del 10 aprile si apprezzeranno le risultanze conclusive, analogo discorso per i lavori legati ai principi della giustizia sportiva. Malagò ha anche annunciato – in merito a una lettera dell’Assofederazioni legata ai rapporti tra le Federazioni e alcuni Enti di Promozione Sportiva – che il tema verrà affrontato nelle prossime settimane per valutare le problematiche che condizionano le relazioni.

In merito alla natura fiduciaria dei ruoli regionali legati all'impiantistica sportiva - anche dopo ­­un episodio accaduto in Sicilia - è stato specificato che verranno stabiliti criteri diversi per la scelta dei delegati CONI in tale ambito, attraverso la consultazione di un albo di professionisti.

Per quanto riguarda Sport e Periferie è stata registrata una grande sorpresa, con uno stanziamento supplementare di risorse da parte del Governo. Chiusura con i complimenti a chi è stato eletto a rappresentare nelle due Camere anche il mondo sportivo, come i membri del Consiglio Nazionale Paolo Barelli e Claudio Barbaro, il tecnico Felice Mariani, Roberto Pella, Cosimo Sibilia, Marco Marin, Lara Magoni e Giusy Versace. E’ stato annunciato, infine, che il 27 marzo ci sarà la cerimonia di riconsegna del tricolore al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Sulla relazione e su altre tematiche sono intervenuti: Roberto Fabbricini, Franco Carraro (membro CIO), Carlo Mornati, Giovanni Petrucci (Pallacanestro), Claudio Matteoli (Pesca Sportiva e Attività Subacquee), Bruno Cattaneo (Pallavolo), Luciano Buonfiglio (Canoa e Kayak), Ugo Salines (Enti di Promozione Sportiva), Vincenzo Manco (Enti di Promozione Sportiva), Gherardo Tecchi (Ginnastica), Claudio Barbaro (Enti di Promozione Sportiva), Bruno Molea (Enti di Promozione Sportiva), Raffaella Masciadri (Commissione Atleti), Mario Pescante (membro CIO), Eugenio Giani (Rappresentante Delegati Provinciali), Andrea Mancino (Enti di Promozione Sportiva), Angelo Binaghi (Tennis).

3) Attività F.S.N .- D.S.A. - E.P.S.: E’ stata approvata all’unanimità la seguente delibera: 1) ratifica della delibera della Giunta Nazionale CONI, numero 52, avente a oggetto la nomina del Commissario Straordinario e dei Vice Commissari della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Non avendo altro da deliberare il Consiglio si è concluso alle ore 17.35