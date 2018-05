Definiti i 21 azzurri per la Nations League. Venerdì primo test match contro l'Australia a Reggio Calabria PALLAVOLO





Pubblicato: 15 Maggio 2018

Il CT Gianlorenzo Blengini ha diramato oggi la lista definitiva di 21 atleti per la Volleyball Nations League. Per ogni tappa il tecnico tricolore potrà scegliere 14 azzurri da utilizzare in partita.



Di seguito l’elenco:

Palleggiatori: Simone Giannelli (Diatec Trentino), Michele Baranowicz (Wixo LPR Piacenza), Luca Spirito (Calzedonia Verona).

Centrali: Davide Candellaro (Cucine Lube Civitanova), Daniele Mazzone (Azimut Modena), Enrico Cester (Cucine Lube Civitanova), Enrico Diamantini (Bunge Ravenna), Simone Anzani (Sir Safety Conad Perugia).

Schiacciatori: Luigi Randazzo (Kioene Padova), Simone Parodi (Wixo LPR Piacenza), Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova), Filippo Lanza (Diatec Trentino), Gabriele Maruotti (Taiwan Excellence Latina), Oleg Antonov (Ziraat Ankara), Ivan Zaytsev (Sir Safety Conad Perugia), Giulio Sabbi (Azimut Modena), Gabriele Nelli (Kioene Padova), Andrea Argenta (Azimut Modena).

Liberi: Salvatore Rossini (Azimut Modena), Fabio Balaso (Kioene Padova), Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia).



La Nazionale Maschile è arrivata ieri nel primo pomeriggio nel capoluogo calabrese dove ha sostenuto una seduta di lavoro in sala pesi.

Questa mattina la squadra ha poi preso contatto con il PalaCalafiore, impianto che venerdì alle ore 18 – diretta Rai Sport – ospiterà il primo dei due test match contro l’Australia (il secondo in programma il 19). Il gruppo è naturalmente in fase di rodaggio e si avvicina con curiosità al primo evento ufficiale di una lunga stagione che porterà all’evento più atteso: i Campionati del Mondo in programma dal 9 al 30 settembre.



Programma amichevoli

18 maggio ore 18, Reggio Calabria, PalaCalaFiore – Diretta Rai Sport

19 maggio ore 20.30 Catania, PalaCatania - Differita Rai Sport ore 22