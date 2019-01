Coppa del Mondo: Foconi e Garozzo terzi a Tokyo. Volpi seconda a Saint Maur davanti a Palumbo SCHERMA





Pubblicato: 26 Gennaio 2019

Due azzurri sono saliti sul podio di fioretto nella tappa di Coppa del Mondo di Tokyo. Daniele Garozzo ed Alessio Foconi si sono classificati al terzo posto mantenendo alta la tradizione dell'ItalFioretto. Come già due settimane fa a Parigi, anche sulle pedane giapponesi, i due azzurri hanno mostrato una prestazione eccellente. Ottimo preludio al Grand Prix FIE di Torino in programma dal 8 al 10 febbraio. Sempre presente ai vertici dopo aver dominato a Parigi, Alessio Foconi è tornato sul podio, anche a Tokyo stavolta insieme a Daniele Garozzo.

I due azzurri si sono stati fermati entrambi in semifinale. Ad eliminare Daniele Garozzo è stato il britannico Richard Kruse, poi vincitore finale della gara, col punteggio di 15-10, mentre Alessio Foconi è stato sconfitto in semifinale dallo statunitense Race Imboden per 15-9.

Il cammino di Daniele Garozzo era iniziato, da testa di serie numero 3, con l'urlo alla stoccata del 15-14 contro lo statunitense Marcello Olivares. A seguire, l'olimpionico di Rio2016, ha superato il giapponese Kenta Suzumura per 15-9, quindi il francese Erwan Le Pechoux, prima di avere ragione ai quarti di finale del russo Timur Arslanov col punteggio di 15-7.

Alessio Foconi, invece, era giunto in semifinale grazie al successo ai quarti contro il sudcoreano Heo Jun per 15-7. In precedenza, il campione del Mondo in carica, da testa di serie numero 1, aveva esordito vincendo per 15-8 l'assalto contro il cinese Qiang Lumin, dando poi continuità con il successo contro l'altro portacolori della Corea del Sud, Son Young Ki per 15-8 e, nel turno dei 16, avendo la meglio nel derby azzurro contro Guillaume Bianchi, anche in questo caso, col punteggio di 15-8.

A fermarsi agli ottavi di finale, oltre al giovane Bianchi, è stato anche Giorgio Avola, eliminato per 15-11 dallo statunitense ed iridato 2013, Miles Chamley-Watson, il quale nel turno dei 32 aveva piazzato la stoccata del 15-14 contro Andrea Cassarà.

Nella notte italiana sarà di scena la gara a squadre che concluderà la tre-giorni nel Paese del Sol Levante. A salire in pedana per l'Italia sarà il quartetto campione del Mondo composto da Giorgio Avola, Daniele Garozzo, Alessio Foconi ed Andrea Cassarà.

La bandiera tricolore sventola anche sul podio di Saint Maur, dove si è svolta la prova di Coppa del Mondo di fioretto femminile. Merito di Alice Volpi e Francesca Palumbo che salgono rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio. La campionessa del Mondo è stata fermata in finale col punteggio di 15-12 dall'olimpionica di Rio2016, la russa Inna Deriglazova, dopo che in semifinale aveva superato nel derby azzurro Francesca Palumbo che chiude terza. Per la lucana si tratta del primo podio in Coppa del Mondo della sua carriera.

Le due azzurre erano giunte in semifinale dopo aver eliminato due portacolori della Russia nei quarti di finale. Volpi aveva sconfitto infatti per 15-10 Svetlana Tripapina, mentre Palumbo si era imposta per 15-6 su Adelina Zagidullina.