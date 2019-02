Coppa del Mondo di sciabola, Luca Curatoli 2° a Varsavia SCHERMA





Pubblicato: 02 Febbraio 2019

Luca Curatoli ha conquistato il secondo posto nella tappa del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile svoltasi a Varsavia. Sulle pedane polacche, l'azzurro è salito per la seconda volta in carriera sul gradino numero 2 del podio, tornando a festeggiare un piazzamento d'onore a distanza di nove mesi dal secondo posto ottenuto al Grand Prix FIE di Mosca lo scorso mese di maggio. La cavalcata dell'azzurro si è fermata solo in finale al cospetto dell'attuale numero 1 del Mondo, lo statunitense classe 1995, Eli Dershwitz che nell'ultimo match di giornata si è imposto sullo sciabolatore italiano col punteggio di 15-9.

In precedenza, Luca Curatoli aveva superato con un doppio 15-14 dapprima il russo Veniamin Reshetnikov nell'assalto dei quarti di finale e poi aveva piazzato la stoccata decisiva in semifinale contro il tedesco Max Hartung, staccando così il pass per la finalissima. Nel suo percorso di gara lo sciabolatore partenopeo, dopo aver sconfitto all'esordio il bielorusso Artsiom Novikau per 15-9, ha superato il turno successivo per via del ritiro per infortunio dell'ungherese Nikolasz Iliasz. Nel tabellone dei 16 lo sciabolatore campano ha poi vinto il derby per 15-8 contro Gabriele Foschini.

Quest'ultimo, dopo aver ottenuto ieri il pass per il main draw, aveva vinto il primo match contro l'iraniano Ali Pakdaman per 15-13, dando poi continuità con il successo per 15-9 sul russo Konstatin Lokhanov, prima di fermarsi al cospetto del compagno di Nazionale. Si sono fermati nel turno dei 32 invece Luigi Samele, sconfitto dal cinese Wang Shi per 15-9, Aldo Montano, eliminato per mano del russo Veniamin Reshetnikov col punteggio di 15-10, Enrico Berrè, stoppato dal sudcoreano Kim Kyehwan per 15-12, Riccardo Nuccio, anche lui sconfitto da un russo, il quotato Kamil Ibragimov per 15-13, ed anche Dario Cavaliere che ha ceduto il passo per 15-6 allo statunintense Eli Dershwitz.

Stop invece nel primo assalto di giornata per Alberto Pellegrini, sconfitto 15-13 dal numero 1 del tabellone, il sudcoreano Bongil Gu. Erano usciti ieri, nella giornata di qualificazione, Francesco Bonsanto, sconfitto 15-9 dal tedesco Kindler, Leonardo Dreossi, eliminato per mano del georgiano Beka Bazadze per 15-12, Alberto Arpino, superato 15-11 dal sudcoreano Lee Jonghyun, ed anche Stefano Scepi, stoppato sul 15-11 dal polacco Krysztof Kaczkowski. Domani è in programma la gara a squadre con l'Italia che salirà in pedana col quartetto vicecampione del Mondo, composto da Luca Curatoli, Enrico Berrè, Aldo Montano e Luigi Samele.