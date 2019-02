Mondiali singole distanze al via domani in Germania. Marchetto: “Andiamo a toglierci soddisfazioni”

Inizia domani a Inzell (Germania) il Mondiale di pattinaggio velocità su singole distanze. E’ senza dubbio l’evento più atteso di questo 2019 per la pista lunga italiana. Sul ghiaccio tedesco della Max Aicher Arena per quattro giorni la Nazionale azzurra del d.t. Maurizio Marchetto sarà presente con dieci atleti. Gli ottimi segnali giunti a inizio anno negli Europei di Collalbo danno grande fiducia e confermano le ambizioni di una squadra che punta forte sui suoi gioielli. L'azzurra più attesa è senza dubbio Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), reduce dal bronzo allround continentale e mai così competitiva nelle distanze classiche, lei che già è una specialista delle Mass Start e che tanto ha lavorato in questi mesi per migliorare le performance anche nelle altre prove. Molto, in campo maschile, ci si attende poi da Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), pattinatore versatile, sesto nell'allround di Collalbo ma fortissimo pure nelle Mass Start dove nelle due stagioni ha chiuso 2° nella classifica di specialità e dove ha vinto quest'anno in novembre la prova di Obihiro, in una delle due tappe giapponesi di Coppa del Mondo.

Daniel Niero (Aeronautica Militare) e Francesca Bettrone (Cosmo Noale Ice) le altre carte tricolori da giocare nella Mass Start, prova dalle mille variabili e dal pronostico pertanto incertissimo. Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) potrà esprimere le sue potenzialità soprattutto nei 10.000, distanza in cui è primatista italiano mentre Alessio Trentini (V.G. Pergine) e Michele Malfatti (S.C. Pergine) saranno invece utilissimi in particolare per il Team Pursuit, dove la squadra azzurra si è guadagnata già un posto tra le fantastiche 8 sia al maschile che al femminile. Per le donne prevista poi la partecipazione pure al Team Sprint con Bettrone, Yvonne Daldossi (Carabinieri) e Noemi Bonazza (Fiamme Oro). Quest'ultima scenderà in pista anche per i 1000 metri mentre David Bosa (Fiamme Oro) gareggerà nei 500.

“I Mondiali su singole distanze sono l'appuntamento più importante della stagione e non a caso cadono nello stesso periodo in cui vengono organizzati i Giochi Olimpici e con il medesimo programma. C'è la normale tensione che precede un evento così prestigioso ma la condizione fisica è buona e nonostante la concorrenza sia agguerritissima andiamo per competere e toglierci delle soddisfazioni", le parole del d.t. azzurro Maurizio Marchetto.

Questo il programma di gare (diretta streaming su raisport.rai.it e su Raiplay; ampie sintesi poi in differita il 9/2 sera da 0.30 alle 2.40 e il 10/2 dalle 23.00 alle 0.45)

Giovedì 7 febbraio

dalle ore 16.00 – Team Sprint (uomini e donne), 3000 donne, 5000 uomini

Venerdì 8 febbraio

dalle ore 16.15 – 500 (uomini e donne), Team Pursuit (uomini e donne)

Sabato 9 febbraio

dalle ore 13.15 – 5000 donne, 1000 (uomini e donne), 10.000 uomini

Domenica 10 febbraio

dalle ore 14.30 – 1500 (uomini e donne), Mass Start (uomini e donne)