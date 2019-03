Il Presidente della Repubblica Mattarella: tutto il sostegno e l'appoggio possibile a Milano Cortina 2026 GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI





Pubblicato: 12 Marzo 2019

Appoggio incondizionato alla candidatura di Milano Cortina 2026. L'Italia che fa squadra vive nelle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a poche settimane della visita ispettiva del CIO nelle due città, passaggio chiave in vista della sessione del Comitato Olimpico Internazionale - in programma a Losanna il 24 giugno -, chiamata a designare la sede della XXV edizione dei Giochi Invernali. "Le Olimpiadi del 2026 hanno grande importanza, non solo per le due città protagoniste ma per tutta l'Italia. Assicuro tutto il sostegno e l'appoggio possibile".

Questa la dichiarazione del Capo dello Stato a Belluno, a margine dell'evento commemorativo delle vittime della tempesta in Veneto. Un messaggio forte e chiaro che certifica e consolida l'appoggio del Paese nei confronti della candidatura per i Giochi Olimpici e Paralimpici.