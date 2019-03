Finali Coppa del Mondo: sempre Paris, vince anche la discesa di Soldeu SCI ALPINO





Pubblicato: 13 Marzo 2019

Leader indiscusso, al di là della classifica. Sulle nevi di Soldeu è andato in scena un nuovo acuto di Dominik Paris, capace di conquistare anche l’ultima discesa della stagione. L’azzurro, primo al traguardo (in 1’26”80) sulla pista andorrana dove si svolgono le finali di Coppa del Mondo, centra così il sesto successo stagionale (il terzo successo consecutivo dopo la doppietta di Kvitfjell) e il 15° in carriera in un anno in cui ha conquistato anche il titolo iridato di SuperG.



Per soli 20 punti, però, Paris (vincitore di 4 delle 8 discese stagionali disputate) non riesce nell’impresa di conquistare la Coppa di specialità, vinta per il secondo anno consecutivo, con 540 punti,dallo svizzero Beat Feuz che si accontenta del sesto posto odierno.



Sul podio con Paris (foto FISI) salgono il norvegese Kjetil Jansrud (1’27”14) e l'austriaco Otmar Striedinger (1’27”21). Christof Innerhofer, secondo azzurro in gara, ha chiuso invece 17°, fuori dalla zona punti visto che alle finali solo i primi quindici al traguardo muovono la classifica.