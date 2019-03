Mondiali: l'Italia fa la storia a Östersund, doppio oro Wierer-Windisch nella Mass Start BIATHLON





Pubblicato: 17 Marzo 2019

Aggiornate gli annali, l'Italia del biathlon scrive la storia ai Mondiali di Östersund. Per un giorno sulla pista svedese si parla soltanto italiano, merito di Dorothea Wierer prima, unica azzurra a trionfare in una prova iridata individuale, e di Dominik Windisch poi che si aggiudicano le rispettive Mass Start. Una giornata da sogno, un'apotesi tricolore, dato che l'Italia non saliva sul gradino più alto del podio mondiale da 22 anni (con il trionfo di Wilfried Pallhuber nella sprint maschile). Oggi ci è riuscita due volte, con le firme d'autore di Wierer e Windisch.

Wierer, quasi impeccabile al poligono (due errori), si è messa prima alle spalle i fastidi fisici che le hanno fatto saltare la staffetta di ieri e poi la russa Yurlova (+4.9) e la tedesca Herrmann (+15.4) tagliando per prima il traguardo in 37:26.4 e ottenendo punti importanti anche in ottica Coppa del Mondo, dove aggancia in testa Lisa Vittozzi, oggi ottava dopo una grande rimonta nel finale (era 28esima).





Windisch, con un finale emozionante ribalta le sorti della sua gara (si è presentato al quarto e ultimo poligono in undicesima posizione) e vince in 40:54.1 senza commettere errori nell'ultimo poligono nonostante il forte vento (complessivamente si ferma a tre centri mancati) mentre gli altri sbagliavano a ripetizione e si piazza davanti al francese Guigonnat (+22.8) e all'austriaco Eberhard (+23.3). Una storia incredibile, ma oggi doveva andare così.