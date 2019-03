Presentate le FIVB Finals 2019 e annunciato il Mondiale 2021. Malagò "che spettacolo al Foro Italico" BEACH VOLLEY





Pubblicato: 20 Marzo 2019

Il Foro Italico torna ad ospitare i grandi del beach volley. Sono state svelate oggi, presso il Circolo Tennis, le “FIVB Beach Volleyball Roma Finals”, in programma dal 4 all’8 settembre 2019.



Alla presentazione sono intervenuti il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, il Presidente della Federazione Internazionale Ary S. Graça Filho, il n.1 della FIPAV, Bruno Cattaneo e l’ad di Sport e Salute, Alberto Miglietta (foto Mezzelani - GMT Sport). Presenti, tra gli altri, i Vice Presidenti del CONI, Franco Chimenti e Alessandra Sensini, il Segretario Generale e Responsabile della Preparazione Olimpica, Carlo Mornati, il Presidente della CEV Aleksandar Boričić, i Vice Presidenti federali Adriano Bilato e Giuseppe Manfredi.

In prima fila anche i Vice Campioni Olimpici a Rio 2016, Daniele Lupo e Paolo Nicolai e gli azzurri Arianna Barboni, Marta Menegatti, Viktoria Orsi Toth, Claudia Puccinelli, Gaia Traballi, Agata Zuccarelli, Marco Caminati e Alex Ranghieri, accompagni dai tecnici federali.

L’organizzazione dell’evento, affidata a una joint venture tra istituzioni, consentirà al beach volley italiano di tornare al centro del panorama mondiale dopo sei anni di assenza dal World Tour, ospitando le Finali del circuito che vedranno in campo le migliori coppie maschili e femminili al mondo.



Si tratta di un riconoscimento delle qualità organizzative già dimostrate al Foro Italico che, come ha ufficializzato proprio oggi lo stesso Ari Graca Filho, vedrà il ritorno anche del Campionato del Mondo di beach volley nel 2021, a distanza quindi di dieci anni dalla rassegna iridata 2011.

“Oggi diamo un segno di concretezza a un progetto partito tempo fa - ha svelato Malagò -. È il primo caso al mondo in cui è stata realizzata un’ATI tra le federazioni e il mondo che rappresento. Spesso si fanno grandi eventi, dove magari gli italiani non sono protagonisti, ma non è questo il caso del World Tour. I nostri ragazzi sono una garanzia. Non solo vedremo un grande spettacolo, ma saremo tutti quanti tifosi e francamente sono davvero molto fiero. Il beach volley ha fatto da apripista a tutte le discipline sulla spiaggia, ha aperto a discipline che fino a qualche anno erano fa impensabili da praticare sulla sabbia. Sono molto orgoglioso del beach volley così come della famiglia della pallavolo”.

“Il World Tour non è solo una competizione sportiva, ma sarà importante per l’indotto che l’evento sarà in grado di creare - ha sottolineato Giorgetti - . Sono convinto che il torneo richiamerà un gran numero di spettatori, in estate sono davvero tante le persone che praticano il beach volley sulle spiagge e uno spettacolo come quello del Foro Italico contribuirà a far crescere ulteriormente tutto il movimento.

Io sicuramente sarò presente, c’ero prima di diventare Sottosegretario e anche in veste di tifoso non farò mai mancare il mio supporto”.

“Sono contento di essere qui a Roma con voi - ha esordito Ari Graca Filho -. Siamo felici di unire gli sforzi per la buona riuscita di questo progetto. Vogliamo continuare sulla strada già tracciata dai successi ottenuti dal beach volley alle Olimpiadi. Il nostro desiderio è quello di offrire come sempre un grande intrattenimento agli appassionati di tutto il mondo. L’Italia è sempre in prima linea per ospitare eventi di altissimo livello e a testimonianza di questo voglio annunciarvi che a distanza di 10 anni l’Italia tornerà a ospitare nel 2021 i Campionati del Mondo di beach volley”.

Sorride anche Cattaneo: “C’è grande soddisfazione nell’essere qui oggi, la formula che abbiamo adottato per il World Tour di Roma è davvero innovativa. Una joint venture che dovrà dare al beach volley tutta la visibilità che merita. Come diceva il presidente Ary Graca, riportare il mondiale di beach volley qui a Roma è un ulteriore motivo d’orgoglio. Stiamo lavorando duramente per preparare nella migliore maniera il torneo e la speranza è che tanta gente venga a vedere questo meraviglio spettacolo. Posso garantire che ci sarà da divertirsi, oltretutto in una location magnifica come quella del Foro Italico”.

Miglietta, ha invece spiegato che: “la nostra società, tra le altre attività che svolge, ha il compito di sviluppare le discipline sportive assieme alle federazioni e l’accordo per l’evento di beach volley va perfettamente in questa direzione. Mi aggrego alle parole del presidente Cattaneo sul nuovo modello di organizzazione degli eventi, una formula capace di connettere l’impegno di diverse istituzioni per garantire la buona riuscita dei progetti. Questo modello dovrà essere portato avanti negli anni”.