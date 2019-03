Coppa del Mondo: Pellegrino chiude sul podio, secondo anche nella Sprint di Quebec City SCI DI FONDO





Pubblicato: 22 Marzo 2019

La stagione di Federico Pellegrino si chiude, ancora una volta, sul podio. Sull'impegnativa pista di Quebec City, piena di salite durissime nella parte iniziale del tracciato e resa ancora più dura dalle difficili condizioni atmosferiche, l'azzurro finisce secondo nell'ultima sprint in tecnica libera di Coppa del mondo di sci di fondo, alle spalle del norvegese Johannes Klaebo, imbattibile in questa stagione.

Il fondista italiano, qualificato con il secondo tempo, è riuscito a precederlo in semifinale dove entrambi si erano ormai assicurati i primi due posti, poi in finale ha lottato alla grande mettendosi in scia del norvegese, ma senza riuscire a scavalcarlo, chiudendo a 1"10 di distanza dal rivale. Completa il podio Skar, terzo al fotofinish davanti ad Alexander Bolshunov, che permette al compagno di squadra Klaebo, di portarsi a +24 punti nella classifica di Coppa del Mondo: un distacco che, però, potrebbe non bastare visto che il programma di Quebec City si chiuderà con due distance favorevoli al russo.

Quello odierno è il sesto podio di Pellegrino (foto FISI) in questa Coppa del mondo - il 26esimo in carriera - che si classifica al secondo posto anche nella classifica di specialità vinta sempre da Klaebo.

Sfortunato Francesco De Fabiani, che ha mancato l'accesso tra i primi trenta per appena 1"18, a causa di un problema in partenza nella prova cronometrata, quando il bastoncino è rimasto incastrato facendogli perdere secondi preziosi che gli hanno impedito di partecipare alla fase finale. Più lontani Maicol Rastelli e Giandomenico Salvadori sono arrivati rispettivamente 54° e 77°.

Ordine d'arrivo sprint maschile Cdm Quebec City (Can)

1. KLAEBO Johannes Hoefloet NOR

2. PELLEGRINO Federico ITA

3. SKAR Sindre Bjoernstad NOR

4. BOLSHUNOV Alexander RUS

5. HAEGGSTROEM Johan SWE

6. CHANAVAT Lucas FRA

7. MELNICHENKO Andrey RUS

8. THORN Viktor SWE

9. HAKOLA Ristomatti FIN

10. HARVEY Alex CAN

32. DE FABIANI Francesco ITA

54. RASTELLI Maicol ITA

77. SALVADORI Giandomenico ITA