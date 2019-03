Dorothea sei storia! La Wierer vince la Coppa del Mondo, 1ª volta di sempre per l'Italia. Vittozzi 2ª BIATHLON





Pubblicato: 24 Marzo 2019

Un trionfo che schiude le porte della storia. Dorothea Wierer ha conquistato la Coppa del Mondo di biathlon. La 28enne di Brunico regala all'Italia una straordinaria prima volta: nessun atleta azzurro aveva mai vinto prima la sfera di cristallo in questa disciplina. La Wierer ha realizzato l'impresa chiudendo al dodicesimo posto la mass start di Holmenkollen, ultima gara della stagione vinta dalla svedese Hanna Oeberg (che conquista anche la coppa di specialità). La Wierer ha preceduto in classifica generale Lisa Vittozzi, undicesima nella gara odierna, e la slovacca Anastasiya Kuzmina decima oggi, cui non è riuscito il sorpasso. La Wierer ha chiuso così una stagione da sogno in cui aveva ha messo in bacheca anche un oro nella mass start ai Mondiali di Oestersund e la coppa di specialità nell'inseguimento.