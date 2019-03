Europei, prima medaglia azzurra a Guadalajara. Silvia Semeraro di bronzo nei 68 kg KARATE





Pubblicato: 30 Marzo 2019

E' di bronzo la prima medaglia azzurra ai Campionati Europei di Karate in corso a Guadalajara, in Spagna. A portarla in dote è stata Silvia Semeraro che, impegnata nella "finalina" del kumite -68 kg, ha avuto la meglio per 1-0 sull’austriaca Alisa Buchinger, campionessa del mondo 2016.

L'azzurra bissa così la medaglia, dello stesso metallo, vinta lo scorso anno a Novi Sad, in Serbia.