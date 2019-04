Parte da Venezia la visita della Commissione di Valutazione per la candidatura. "Dreaming together"

La delegazione internazionale è stata accolta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, dal Segretario Generale Carlo Mornati, dal Governatore del Veneto, Luca Zaia e dal sindaco di Cortina, Giampietro Ghedina.

La Commissione è guidata dal membro CIO Octavian Morariu e composta da Kristin Kloster Aasen, Hong Zhang (membri CIO), e dai rappresentanti del Movimento Olimpico Roman Kumpost (Repubblica Ceca, esponente ANOC e Vice Presidente Comitato Olimpico Ceco), Heike Groesswang (Germania, esponente AIOWF e Segretario Generale della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton), Marianna Davis (USA, esponente del Board dell’IPC), Lee Hee-Beom (Corea del Sud, Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi di PyeongChang 2018) e Josè Luis Marco (Argentina, membro delle Commissioni di Coordinamento di Pechino Valutazione di Londra).

Presenti anche il Direttore Esecutivo dei Giochi Olimpici del CIO, Christophe Dubi, il Direttore associato per le candidature olimpiche, Jacqueline Barrett e i consulenti del Comitato Olimpico Internazionale Tim Gayda (Canada), Grant Thoamas e Steve Wilson (USA), insieme ad altri funzionari amministrativi del CIO.

La giornata si è aperta con il lancio del claim della candidatura, "Dreaming together", rilanciata nei punti nevralgici di Venezia e all'aeroporto della città lagunare.

La visita proseguirà domani da Cortina, con prima tappa alle Tofane, sito individuato per le gare di sci alpino femminile e per il team event, e successivamente allo sliding center, all'impianto del curling e all’area destinata a ospitare uno dei 3 Villaggi Olimpici. La giornata proseguirà con il trasferimento ad Anterselva, venue indicata per ospitare le gare di biathlon, poi a Baselga di Pinè, nella Val di Fiemme, a Tesero e a Predazzo, per il sopralluogo nelle aree e negli impianti destinati ad accogliere pattinaggio di velocità, sci di fondo e salto.