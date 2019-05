Decise le coppie azzurre per i mondiali. In palio le prime carte olimpiche per Tokyo 2020 BEACH VOLLEY





Pubblicato: 07 Maggio 2019

Daniele Lupo e Paolo Nicolai insieme a Marta Menegatti e Viktoria Orsi-Toth saranno le due coppie azzurre che prenderanno parte ai prossimi campionati del mondo di qualificazione olimpica in programma ad Amburgo dal 28 giugno al 7 luglio 2019. Lo ha reso noto la Federazione Internazionale che si riserva di indicare anche tre Wild Card per ciascun torneo (maschile e femminile).

Per i vice campioni olimpici di Rio 2016 cosi come per le due azzurre ci sono tutte le premesse per voler fare bella figura. Il mondiale tra l’altro darà l'occasione, ai vincitori dei due tornei, di staccare il pass per "Tokyo 2020" e aprirà di fatto un biennio nel quale l'Italia sarà protagonista con le Fivb Roma Finals, in programma dal 4 all'8 settembre, oltre alla rassegna iridata 2021 che si disputeranno entrambe al Foro Italico.