Tiro a Segno, Marco Suppini carta olimpica nella carabina 10 m con il 6° posto in Coppa del Mondo a Monaco TOKYO 2020





Pubblicato: 28 Maggio 2019

Il Tiro a Segno regala all'Italia un'altra carta olimpica in vista di Tokyo 2020. Il traguardo è stato tagliato da Marco Suppini nella carabina 10 metri, grazie al sesto posto ottenuto nella tappa di Coppa del Mondo in svolgimento a Monaco. L'azzurro, che ha chiuso con il punteggio di 163.7, ha ottenuto uno dei due posti in palio, l'altro è finito all'ucriano Tsarkov. Il vincitore della gara, il ceco Nepejchal (250.8) aveva infatti già ottenuto il pass nella carabina 50 metri, mentre Croazia, Cina e Russia (nel rigoroso ordine di classifica odierno grazie ai rispettivi atleti) erano già a quota 2 qualificati. Marco Suppini ha preso parte ai Giochi Olimpici Giovanili di Nanchino nel 2014.

Gli azzurri certi della partecipazione a Tokyo 2020 salgono a 22 (8 uomini, 14 donne) in 4 discipline differenti. Ecco il dettaglio: