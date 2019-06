Sul sito CONI streaming per i 125 anni del CIO e 134ª Sessione. Lunedì live la decisione per i Giochi 2026 OLYMPIC CHANNEL DA LOSANNA





Pubblicato: 20 Giugno 2019

Una valanga di emozioni da vivere in diretta sul sito del CONI. Da domenica 23 giugno al 26, grazie al segnale messo a disposizione da Olympic Channel, sarà possibile assistere ai momenti salienti della 134esima Sessione del CIO che si riunirà a Losanna collegandosi al link https://www.coni.it/it/134th-ioc-session (visibile anche tramite apposito banner). Con l’attenzione rivolta al clou, in programma lunedì 24: la scelta della città chiamata a ospitare i Giochi Olimpici Invernali 2026, con il testa a testa tra Milano Cortina e Stoccolma Are.

Dopo la tramissione degli highligths dei Golden Rings, appuntamento previsto sabato in serata per premiare le migliori produzioni televisive di PyeongChang 2018 e dei Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires 2018, la diretta partirà domenica, alle ore 10: riflettori sulle celebrazioni legate ai 125 del Comitato Olimpico Internazionale, che culminerà con l’inaugurazione della nuova Olympic House, edificio riconosciuto tra i più sostenibili al mondo. Alla cerimonia parteciperanno circa 700 ospiti, tra cui gli esponenti dei 206 Comitati Olimpici, delle Federazioni Internazionali, e oltre 30 medagliati olimpici, per un totale di 125 podi a cinque cerchi, considerando anche i membri CIO.

Si arriva quindi a lunedì: la diretta partirà subito dopo le 13.30, con la presentazione finale delle due candidature. Si partirà, per sorteggio, con quella di Stoccolma-Are, a seguire quella di Milano Cortina (alle 14.45). Mezz’ora, ciascuno, prima del voto e dell’annuncio, previsto per le 18. A seguire la conferenza stampa dei vincitori. Nei due giorni successivi saranno infine trasmessi i lavori della sessione, che si chiuderanno il 26.

Una lunga maratona di immagini e decisioni all’insegna dell’attesa e della speranza. Per chi attende un verdetto che schiuderà le porte del futuro.