Milano Cortina 2026 al rush finale. Prime prove a Losanna in attesa del voto di lunedì 134ª SESSIONE CIO





Pubblicato: 22 Giugno 2019

Milano Cortina 2026 è pronta per il rush finale. La delegazione italiana, guidata dal Presidente del CONI e membro CIO, Giovanni Malagò, ha effettuato nel pomeriggio le prime prove allo Swiss Tech Convention Center di Losanna, sede della 134esima Sessione del CIO che designerà il Paese chiamato a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Milano Cortina è in corsa insieme a Stoccolma-Are.

Un’anteprima a porte chiuse delle presentazioni, tecniche e finali, che lunedì precederanno il voto dei membri del Comitato Olimpico Internazionale. Alla “prima” ha preso parte anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. La squadra tricolore era composta anche dal Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati, dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, dall’olimpionica Arianna Fontana, dai membri italiani del Comitato Olimpico Internazionale, Franco Carraro e Ivo Ferriani, da quello onorario, Mario Pescante, dai Governatori di Lombardia e Veneto, Fontana e Zaia, dai Sindaci di Milano e Cortina, Sala e Ghedina, dall’olimpionico e Assessore ai Grandi Eventi della Regione Lombardia, Antonio Rossi, dal Direttore Generale della Regione Veneto, Maurizio Gasparin e dalla coordinatrice della candidatura, Diana Bianchedi.

La delegazione si è quindi spostata alla Salle Metropole Bel Air per l’evento Golden Rings del CIO, in attesa dell’ultima giornata di prove in vista del voto.