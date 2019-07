Domani il via alla Final Six di Nanchino. Giovedì l'esordio delle azzurre contro la Turchia PALLAVOLO





Pubblicato: 02 Luglio 2019

Prenderà il via domani la Final Six della Volleyball Nations League femminile 2019 con le prime gare delle pool A e B. Alle ore 9 italiane scenderanno in campo al Nanjing Olympic Sports Centre Stati Uniti e Polonia, mentre alle 13.30 toccherà a Turchia e Cina.

Quest’ultima sfida interessa da vicino le ragazze di Davide Mazzanti che fanno parte dello stesso girone. Le padrone di casa si presentano all’appuntamento con il gruppo under 23, mentre la novità del giorno riguarda la formazione di Guidetti: nella lista delle quattordici Yasemin Guveli è stata sostituita con Hande Baladin.



In casa Italia prosegue la marcia d’avvicinamento: oggi è stato festeggiato il compleanno di Indre Sorokaite. Nella Final Six le vice campionesse mondiali potranno contare ancora una volta sulle qualità e sull’esperienza di Monica De Gennaro, alla quinta finale in carriera, dopo le quattro dell’ormai ex World Grand Prix: 2006 Reggio Calabria, 2013 Sapporo, 2015 Omaha, 2017 Nanchino.



Queste le parole del libero azzurro: "La nostra Volleyball Nations League è stata sicuramente in crescita e quindi sono molto fiduciosa per la Final Six. Dopo qualche giorno di riposo abbiamo ripreso a lavorare duramente e pian piano stiamo ritrovando i nostri automatismi. Vedo la squadra pronta ad affrontare quest'importante impegno.Nel nostro girone troveremo due formazioni di livello come la Turchia, già incontrata ad Ankara qualche settimana fa. È una squadra che non molla mai, difende tanto e può contare su delle buone attaccanti, oltre a un servizio davvero insidioso. Noi dovremo essere aggressive sin dall'inizio e spingere sempre al massimo. La Cina, anche se non è venuta con il gruppo titolare, ha molte alternative e non andrà assolutamente sottovalutata".

"La VNL, come il vecchio Grand Prix, è una competizione che si svolge a inizio stagione e quindi rappresenta sempre un punto di partenza per capire il proprio stato di forma e a che punto si è – prosegue Monica - Le indicazioni provenienti dal torneo saranno fondamentali per indirizzare il lavoro dei prossimi mesi e crescere di condizione. Questo discorso vale ancora di più quest'anno, considerando che a inizio agosto ci giocheremo a Catania la chance di qualificarci ai giochi Olimpici di Tokyo 2020".

"Dopo l'argento al Mondiale 2018 sicuramente il gruppo ha acquisito molte più certezze - conclude Monica - In noi, però, è rimasta intatta la voglia di continuare a stupire. Sono diversi anni che gioco in nazionale, ma ogni volta quando parte l'inno sento salire quell'adrenalina pura che ti spinge a dare il massimo e a onorare nel miglior modo possibile la maglia azzurra".

L’esordio delle vice campionesse mondiali nella Final Six è fissato per giovedì 4 luglio contro la Turchia: ore 13.30, diretta su EuroSport 2. Venerdì 5 luglio, invece, è in programma la sfida tra le ragazze di Mazzanti e le padrone di casa cinesi (ore 13.30, diretta su EuroSport 2).

Queste le 14 Azzurre per la Final Six: (Alzatrici) Alessia Orro e Ofelia Malinov; (Centrali) Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr e Raphaela Folie; (Libero) Monica De Gennaro e Beatrice Parrocchiale; (Schiacciatrici) Lucia Bosetti, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Miriam Sylla e Caterina Bosetti; (Opposto) Paola Egonu.

Come nella scorsa edizione, al termine dei due gironi, le prime e le seconde classificate si affronteranno sabato 6 luglio nelle semifinali incrociate, mentre domenica 7 si svolgeranno le finali 3°-4° e 1°-2° posto.,

I Gironi della Final Six di Nanchino

Pool A: Cina, Italia, Turchia.

Pool B: Stati Uniti, Brasile, Polonia.

Il Calendario (orari di gioco italiani)

3 luglio: (ore 9) Stati Uniti-Polonia, (ore 13.30) Cina-Turchia.

4 luglio: (ore 9) Brasile-Polonia, (ore 13.30) Italia-Turchia.

5 luglio: (ore 9) Stati Uniti-Brasile, (ore 13.30) Cina-Italia.

6 luglio: (ore 9) Semifinale 1A-2B, (ore 13.30) Semifinale 1B-2A.

7 luglio: (ore 9) Finale 3°-4° posto, (ore 13.30) Finale 1°-2° posto.