Domani e venerdì i campioni dello Squash protagonisti di "Gioca con il Campione" con i bambini del Centro Estivo All'Acqua Acetosa

Pubblicato: 10 Luglio 2019

Giovedì 11 e Venerdì 12 Luglio a “Gioca con il Campione” #faicentrofaisport #centroestivoconifsn presso il Centro Estivo CONI-FSN (CPO Giulio Onesti) per la Special Week dedicata alla Federazione Italiana Giuoco Squash saranno presenti - dalle 10 alle 12 - i due ultimi Campioni Regionali del Lazio : Paola Crisafulli e Massimo Romani, entrambi tesserati per l'Open Squash di Roma. La Crisafulli è al suo secondo titolo consecutivo, Romani vanta invece 11 titoli in bacheca e un glorioso passato di Nazionale azzurro ai Mondiali e agli Europei.

Con l’iniziativa “Gioca con il Campione”, i bambini hanno la possibilità di interagire in maniera diretta con atleti o ex atleti di varie discipline che dall'alto della loro esperienza si metteranno “in gioco” offrendo ai ragazzi la possibilità di apprezzare i valori del movimento, di conoscere ogni disciplina e di apprezzare il percorso e i segreti - tecnici e umani - che si nascondono dietro i successi di un campione.