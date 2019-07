The Kihinkan: ecco Casa Italia per i Giochi TOKYO 2020





Pubblicato: 16 Luglio 2019

The Kihinkan - Takanawa Manor House”: è questa la sede di Casa Italia ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Lo ha deciso oggi la Giunta del CONI al termine di un lungo percorso di selezione di oltre 60 location effettuate negli ultimi due anni. La struttura è caratterizzata da un’architettura stile liberty di inizio del secolo scorso ed è situata nel quartiere di Minato a circa 10 chilometri dal Villaggio Olimpico e dal Main Press Center.

Totalmente finanziata dai partner di Italia Team del CONI, Casa Italia, come già accaduto a Rio 2016 e PyeongChang 2018, è un progetto in continua evoluzione che si nutre di passione e delle storie dei Paesi dove si disputano i Giochi, creando un legame indissolubile tra la cultura italiana e quella locale.

Per Tokyo 2020 il concept si declina con un progetto circolare, innovativo e sostenibile, creato dall’Italia per il Giappone, per celebrare le vittorie sportive dell’Italia Team, regalandole al mondo attraverso uno spettacolo di 17 giorni, utilizzando le eccellenze del nostro Paese.