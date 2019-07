Mondiali: tris di bronzo a Budapest con Santarelli (spada), Di Francisca e Errigo (fioretto) SCHERMA





Pubblicato: 19 Luglio 2019

Tris di bronzo per l'Italia ai Campionati del Mondo di scherma di Budapest. Le medaglie portano le firme di Andrea Santarelli nella spada maschile e di Elisa Di Francisca ed Arianna Errigo nel fioretto femminile.

Lo spadista umbro si ferma solo in semifinale al cospetto del beniamino di casa, l'ungherese Gergely Siklosi con il punteggio di 15-9, al termine di un match in cui, dopo un iniziale vantaggio, l'azzurro ha subito la rimonta e il sorpasso del magiaro. Ai quarti Andrea Santarelli aveva raccolto gli applausi del pubblico ungherese superando per 15-12 il bicampione del Mondo francese, Yannick Borel.

Si ferma in semifinale anche il percorso delle due fiorettiste: Di Francisca (foto Bizzi Team/FIS) ha ceduto 15-13 alla russa Inna Deriglazova in un remake della finale olimpica di Rio2016 e di quella continentale che, invece, era stata vinta dall'azzurra a Dusseldorf lo scorso mese di giugno. Stesso punteggio per Errigo, sconfitta dalla francese Pauline Ranvier nell'altra semifinale in programma.