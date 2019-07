Apoteosi Settebello: è campione del Mondo! Spagna sconfitta in finale PALLANUOTO





Pubblicato: 27 Luglio 2019

Apoteosi Settebello: è campione del Mondo. Batte la Spagna 10-5 a Gwanju al termine di una partita perfetta, dominata dall'alto di una prestazione eccelsa, fatta di qualità, forza e concentrazione.Difesa impeccabile, Del Lungo insuperabile, attacco letale: è la ricetta di un trionfo meritato, costruito con sagacia dal Ct Sandro Campagna e da un gruppo fantastico. I parziali dicono tutto: 2-2, 3-1, 3-1, 2-1, a suggellare un'impresa mai in discussione.

E' una vittoria che sa di rivincita speciale: l'anno scorso gli iberici eliminarono gli azzurri nella semifinale Europea tra le polemiche, per un gol di Figlioli non convalidato, che tarpò il volo tricolore verso l'atto decisivo della rassegna continentale. Oggi il rewind è dolcissimo. L'Italia vince, stravince e riscrive la storia. Dopo il trionfo di Barcellona '92, al tramonto di 6 supplementari pazzeschi davanti ai reali spagnoli, dopo il successo di Roma '94, arriva un altro epilogo da ricordare, sempre contro la Spagna. Campagna ne ha vissute due da protagonista in acqua e uno da demiurgo in panchina. Un sottile filo conduttore che fa sempre rima con gloria. Dopo Shangai 2011 eccolì ancora lì i fantastici azzurri sul tetto del Mondo: è la quarta volta nella storia.