Comunicato del Consiglio Nazionale CONI





Pubblicato: 02 Agosto 2019

Il 270° Consiglio Nazionale del CONI si è riunito oggi, presso il Foro Italico, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente: Malagò ha aperto i lavori ricordando i personaggi del mondo sportivo scomparsi nelle ultime settimane, sottolineando contestualmente i principali risultati di rilievo conseguiti dagli azzurri nello stesso periodo. Il Presidente ha quindi informato il Consiglio sui contenuti dell’audizione in Senato legata alla legge delega sull’ordinamento sportivo, evidenziando le criticità che il testo presenta in relazione ai dettami contenuti nella Carta Olimpica. In merito ai rapporti con Sport e Salute Spa, è stato evidenziato che, al termine di un lungo e proficuo dialogo, grazie alla disponibilità del Presidente e AD della società, Rocco Sabelli, finalizzato alla condivisione di un documento chiamato a definire la cornice economico-finanziaria dei rapporti tra le parti per il prossimo semestre, con l’impegno a declinarlo integralmente nei prossimi mesi. Contestualmente il Consiglio è stato informato della fondamentale importanza della lettera pervenuta dal Governo, attraverso il decisivo intervento del Sottosegretario Giorgetti, con rassicurazioni in tema di integrazione di risorse da destinare all’Ente per perseguire la missione istituzionale laddove si rendesse necessario.

Malagò ha infine ringraziato il Consiglio per la fiducia garantita in questi mesi complessi, ricordando come lo sport continui a rappresentare un’eccellenza del Paese.

Sulla relazione del Presidente e su altri temi di carattere generale sono intervenuti: Giorgio Scarso (scherma), Sabatino Aracu (Sport Rotellistici), Maurizio Casasco (Medici Sportivi), Claudio Barbaro (Rappresentanti Enti di Promozione), Domenico Falcone (FIJLKAM), Franco Carraro (membro CIO), Michele Maffei (Rappresentante Associazioni Benemerite), Sergio Mignardi (Hockey), Antonio Urso (Pesistica), Luciano Rossi (Tiro a Volo), Marco Di Paola (Sport Equestri), Lorenzo Bernardi (Rappresentante Tecnici), Vincenzo Manco (Rappresentante Enti di Promozione), Alfio Giomi (Atletica Leggera), Ivo Ferriani (membro CIO), Marco Giunio De Sanctis (Bocce), Domenico Ignozza (Rappresentante Comitati Regionali Centro), Andrea Mancino (Rappresentante Discipline Associate), Orazio Arancio (Rappresentante Tecnici), Angelo Cito (Taekwondo), Ugo Claudio Matteoli (Pesca Sportiva e Attività Subacquee), Silvia Salis (Rappresentante Atleti) e Mauro Checcoli (AONI) in qualità di uditore.

2) Attività FSN-DSA-EPS: Sono state approvate all’unanimità le seguenti delibere: 1) Agenti Sportivi – al pari di quanto stabilito dalle norme transitorie di cui all’art. 23, comma 5 del Regolamento CONI degli Agenti Sporti, anche per la seconda sessione della prova generale dell’esame di abilitazione da concludersi entro la fine del mese di ottobre 2019, non è richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 13, comma 1, lett. J, ai fini dell’ammissione alla stessa. 2) Ripartizione degli ingressi degli atleti non comunitari (pari al numero 1090, invariato).

Non avendo altro da deliberare il Consiglio ha chiuso i lavori alle ore 13.30.