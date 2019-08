A Taranto i XX Giochi del Mediterraneo. Malagò: “che orgoglio, Italia protagonista assoluta nel 2026” ASSEGNATI OGGI A PATRASSO





Pubblicato: 24 Agosto 2019

La XX edizione dei Giochi del Mediterraneo si svolgerà a Taranto. L’assegnazione è avvenuta oggi a Patrasso, in Grecia, nel corso dell’assemblea annuale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) che ha stabilito anche di posticipare l’edizione pugliese al 2026.

L’Italia ha già ospitato tre volte la manifestazione sportiva multidisciplinare dedicata ai 26 Paesi dell’area mediterranea, l’ultima nel 2009 a Pescara. I Giochi del Mediterraneo torneranno in Puglia dopo 29 anni (Bari 1997).



In rappresentanza del CONI erano presenti in Grecia la Vice Presidente Alessandra Sensini, il Membro onorario del CIO, Mario Pescante, Elio Sannicandro, Membro del Consiglio Nazionale del CONI e coordinatore del dossier della candidatura, i Presidenti federali Michele Barbone (Danza Sportiva) e Angelo Cito (Taekwondo). La delegazione italiana era formata, inoltre, dal Governatore della Puglia, Michele Emiliano, dal Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci e dall’Onorevole Rosalba De Giorgi.



L’assemblea si è aperta in mattinata con i saluti istituzionali del Vice Ministro dello Sport ellenico Eleftherios Avgenakis, del Presidente del Comitato Olimpico greco e Membro CIO Spyros Capralos e da Nikolaos Papadimatos, Presidente del comitato organizzatore della seconda edizione dei Mediterranean Beach Games che prenderanno il via domani proprio a Patrasso. Il Presidente del CIJM Amar Addadi che, nel suo discorso si è complimentato con il CONI e il Presidente Giovanni Malagò per l’assegnazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026 ha quindi nominato Membri onorari del CIJM Mario Pescante, per la sua carriera dedicata allo sport, e Tullio Paratore, ex dirigente CONI e attuale Presidente della Commissione Cooperazione e Sviluppo CIJM.

Nel pomeriggio, invece, si è svolta la presentazione della candidatura e l’assegnazione dei Giochi a Taranto.



“Il 2026 sarà un anno speciale per lo sport italiano – ha dichiarato il Presidente Malagò, appresa la notizia -. Oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, infatti, l’Italia, con Taranto e la Puglia, ospiterà la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta di un nuovo e importante riconoscimento per il nostro Paese e, in particolare, per il mondo sportivo che fa riferimento al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e che è apprezzato all’estero per le capacità mostrate nell’organizzazione dei grandi eventi. I miei complimenti vanno alla delegazione azzurra presente a Patrasso, a partire dalla Vice Presidente Alessandra Sensini, dal Membro onorario del CIO, Mario Pescante e dai Presidenti federali Michele Barbone e Angelo Cito, con il supporto di Anna Di Luca. Rivolgo, inoltre, le mie congratulazioni al Governatore della Puglia, Michele Emiliano, al Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, al Governo e al Parlamento che hanno sostenuto la candidatura, a Elio Sannicandro, che ne ha curato il dossier, e a tutti rappresentanti di un territorio che, attraverso questa importantissima manifestazione sportiva, troverà certamente una straordinaria occasione di promozione e rilancio della Regione, anche in termini di riqualificazione dell’impiantistica sportiva”.

“Lavorando insieme, facendo squadra – ha concluso Malagò -, abbiamo dimostrato ancora una volta di saperci giocare le nostre carte. Con soddisfazione e orgoglio posso affermare che l’Italia vivrà un 2026 da assoluta protagonista sul palcoscenico dello sport mondiale”.