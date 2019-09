World Series a Taipei, Arianna Bridi seconda nella 10 km. Terzi la Bruni e Furlan NUOTO DI FONDO





Pubblicato: 07 Settembre 2019

Il secondo posto di Arianna Bridi e i terzi di Rachele Bruni e Matteo Furlan per un'Italia del nuoto di fondo protagonista anche nell'ottava tappa della World Series FINA, che si è svolta a Nantou a Taipei.

Nella 10 km successo femminile successo, il secondo consecutivo dopo quello sul lago Ohrid in Macedonia dieci giorni fa, della brasiliana Ana Marcela Cunha - oro iridata a Gwangju nella 5 e nella 25 km - in 2h02'37''6; la ventisettenne verdeoro, al termine di una gara dai ritmi pazzeschi, stacca le azzurre all'ingresso del imbuto, con Arianna Bridi - campionessa europea nella 25 Km a Glasgow 2018, tesserata per Esercito e RN Trento, allenata dal tecnico federale Fabrizio Antonelli e prima nella seconda tappa alle Seychelles e nella sesta a Lac Megantic - seconda in 2h02'40''0 contro le 2h02'40''1 della della 28enne di Firenze e bronzo iridato a Gwnagju - seguita dallo stesso Antonelli, tesserata per Esercito e Aurelia Nuoto, vice campionessa olimpica a Rio 2016 e vincitrice nella quinta tappa a Lac St. Jean.





Nella gara maschile vittoria in solitaria dell'australiano Jack Solman in 1h56'31''2, che si mette alle spalle il compagno di squadra Hayde Cotter secondo in 1h56'36''8. Terzo posto per Matteo Furlan - tesserato per Marina Militare e Team Veneto argento nella 25 km iridata a Budapest 2017 e al secondo podio stagionale - in 1h56'38''4. Dario Verani (Esercito/Nuoto Livorno) quinto in 1h56'40''9.